В Тюменской области Mercedes насмерть задавил 85-летнюю женщину

Водитель Mercedes не убедился в безопасности маневра
В Заводоуковске (Тюменская область) на улице Первомайской водитель Mercedes задним ходом наехал на 85-летнюю женщину. В результате аварии пенсионерка погибла, сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.
«В Заводоуковске вчера вечером в ДТП погибла 85-летняя бабушка. Наезд на пешехода произошел на улице Первомайской. Автомобиль Mercedes двигался задним ходом», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Предварительно, водитель не убедился в безопасности маневра. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.
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