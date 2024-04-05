В Тюменской области Mercedes насмерть задавил 85-летнюю женщину

06 апреля 2024 в 05:06 Размер текста - 17 +

Водитель Mercedes не убедился в безопасности маневра Фото: Александр Константинов © URA.RU В Заводоуковске (Тюменская область) на улице Первомайской водитель Mercedes задним ходом наехал на 85-летнюю женщину. В результате аварии пенсионерка погибла, сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «В Заводоуковске вчера вечером в ДТП погибла 85-летняя бабушка. Наезд на пешехода произошел на улице Первомайской. Автомобиль Mercedes двигался задним ходом», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Предварительно, водитель не убедился в безопасности маневра. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Заводоуковске (Тюменская область) на улице Первомайской водитель Mercedes задним ходом наехал на 85-летнюю женщину. В результате аварии пенсионерка погибла, сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «В Заводоуковске вчера вечером в ДТП погибла 85-летняя бабушка. Наезд на пешехода произошел на улице Первомайской. Автомобиль Mercedes двигался задним ходом», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Предварительно, водитель не убедился в безопасности маневра. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.