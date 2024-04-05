05 апреля 2024

В Тюменской области Mercedes насмерть задавил 85-летнюю женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель Mercedes не убедился в безопасности маневра Фото:

В Заводоуковске (Тюменская область) на улице Первомайской водитель Mercedes задним ходом наехал на 85-летнюю женщину. В результате аварии пенсионерка погибла, сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

«В Заводоуковске вчера вечером в ДТП погибла 85-летняя бабушка. Наезд на пешехода произошел на улице Первомайской. Автомобиль Mercedes двигался задним ходом», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Предварительно, водитель не убедился в безопасности маневра. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

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В Заводоуковске (Тюменская область) на улице Первомайской водитель Mercedes задним ходом наехал на 85-летнюю женщину. В результате аварии пенсионерка погибла, сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «В Заводоуковске вчера вечером в ДТП погибла 85-летняя бабушка. Наезд на пешехода произошел на улице Первомайской. Автомобиль Mercedes двигался задним ходом», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Предварительно, водитель не убедился в безопасности маневра. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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