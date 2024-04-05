В контролируемом Киевом Запорожье прогремели мощные взрывы

06 апреля 2024 в 07:50 Размер текста - 17 +

О взрывах стало известо из мониторинговых каналов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В контролируемой Украиной части Запорожья прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание ТСН. «Запорожье — взрывы — мониторинговые каналы», — сообщает издание в своем telegram-канале. В Минобороны РФ ситуацию не комментировали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В контролируемой Украиной части Запорожья прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание ТСН. «Запорожье — взрывы — мониторинговые каналы», — сообщает издание в своем telegram-канале. В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.