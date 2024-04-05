05 апреля 2024

В контролируемом Киевом Запорожье прогремели мощные взрывы

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Взрыв. stock, дым, взрыв,  stock
О взрывах стало известо из мониторинговых каналов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В контролируемой Украиной части Запорожья прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание ТСН.

«Запорожье — взрывы — мониторинговые каналы», — сообщает издание в своем telegram-канале. В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.

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В контролируемой Украиной части Запорожья прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание ТСН. «Запорожье — взрывы — мониторинговые каналы», — сообщает издание в своем telegram-канале. В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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