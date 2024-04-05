В контролируемом Киевом Запорожье прогремели мощные взрывы

О взрывах стало известо из мониторинговых каналов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В контролируемой Украиной части Запорожья прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание ТСН.
«Запорожье — взрывы — мониторинговые каналы», — сообщает издание в своем telegram-канале. В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.
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