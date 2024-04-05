05 апреля 2024

Российский солдат спас товарищей, сбив атакующий дрон с винтовки. Видео

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, небо, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Снайпер ВС РФ сбил беспилотник за два выстрела Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военный ВС РФ сбил дрон ВСУ из снайперской винтовки, чем спас своих товарищей. Отмечено, что военнослужащий — снайпер разведывательного подразделения Крымского полка ВДВ с позывным «Болт». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Там военнослужащий обнаружил вражеский коптер типа „Баба Яга“, который он поразил метким выстрелом из винтовки», — говорится в telegram-канале ведомства. По его словам, чтобы вывести из стоя беспилотник, хватило двух выстрелов.

Отмечено, что «Болт» был награжден за спасение боевых товарищей. Военному присвоена медаль «За отвагу».

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Военный ВС РФ сбил дрон ВСУ из снайперской винтовки, чем спас своих товарищей. Отмечено, что военнослужащий — снайпер разведывательного подразделения Крымского полка ВДВ с позывным «Болт». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Там военнослужащий обнаружил вражеский коптер типа „Баба Яга“, который он поразил метким выстрелом из винтовки», — говорится в telegram-канале ведомства. По его словам, чтобы вывести из стоя беспилотник, хватило двух выстрелов. Отмечено, что «Болт» был награжден за спасение боевых товарищей. Военному присвоена медаль «За отвагу».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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