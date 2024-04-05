Российский солдат спас товарищей, сбив атакующий дрон с винтовки. Видео

06 апреля 2024 в 07:36 Размер текста - 17 +

Снайпер ВС РФ сбил беспилотник за два выстрела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военный ВС РФ сбил дрон ВСУ из снайперской винтовки, чем спас своих товарищей. Отмечено, что военнослужащий — снайпер разведывательного подразделения Крымского полка ВДВ с позывным «Болт». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Там военнослужащий обнаружил вражеский коптер типа „Баба Яга“, который он поразил метким выстрелом из винтовки», — говорится в telegram-канале ведомства. По его словам, чтобы вывести из стоя беспилотник, хватило двух выстрелов. Отмечено, что «Болт» был награжден за спасение боевых товарищей. Военному присвоена медаль «За отвагу». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный ВС РФ сбил дрон ВСУ из снайперской винтовки, чем спас своих товарищей. Отмечено, что военнослужащий — снайпер разведывательного подразделения Крымского полка ВДВ с позывным «Болт». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Там военнослужащий обнаружил вражеский коптер типа „Баба Яга“, который он поразил метким выстрелом из винтовки», — говорится в telegram-канале ведомства. По его словам, чтобы вывести из стоя беспилотник, хватило двух выстрелов. Отмечено, что «Болт» был награжден за спасение боевых товарищей. Военному присвоена медаль «За отвагу».