Снайпер ВС РФ сбил беспилотник за два выстрела
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военный ВС РФ сбил дрон ВСУ из снайперской винтовки, чем спас своих товарищей. Отмечено, что военнослужащий — снайпер разведывательного подразделения Крымского полка ВДВ с позывным «Болт». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Там военнослужащий обнаружил вражеский коптер типа „Баба Яга“, который он поразил метким выстрелом из винтовки», — говорится в telegram-канале ведомства. По его словам, чтобы вывести из стоя беспилотник, хватило двух выстрелов.
Отмечено, что «Болт» был награжден за спасение боевых товарищей. Военному присвоена медаль «За отвагу».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.