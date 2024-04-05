05 апреля 2024

Тюменцам рассказали, как снизить перепады давления из-за погоды

Врач: физнагрузки помогут тюменцам снизить перепады давления от погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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В ГАУ "Уктусский пансионат" появилась система палатной сигнализации. Екатеринбург, давление, медосмотр, медицинская помощь, измерение артериального давления, смена погоды
Физические нагрузки, правильное питание и здоровый сон помогут тюменцам снизить перепады давления от погоды Фото:

Во время погодных колебаний, особенно в период смены сезонов года, люди часто отмечают усталость, боли в голове и повышенное давление. Врач-токсиколог Михаил Кутушок рассказал, что это влияние можно снизить, если заниматься регулярными физическими нагрузками.

«Человек в состоянии снизить влияние смены сезонов года на свой организм. … Умеренная активность помогает укрепить сердце и сосуды, улучшить кровообращение», — поделился Кутушок с «Тюменской областью сегодня».

Также стоит обратить внимание на свое питание: начать питаться правильно и сбалансированно, включить в свой рацион овощи и фрукты, орехи, злаки и морепродукты, а еще сократить потребление соли. Если добавить к этим двум советам правильный режим дня и сон минимум по 6-7 часов в сутки, то это позволит облегчить адаптацию к изменяющимся условиям среды и нормализует давление.

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Во время погодных колебаний, особенно в период смены сезонов года, люди часто отмечают усталость, боли в голове и повышенное давление. Врач-токсиколог Михаил Кутушок рассказал, что это влияние можно снизить, если заниматься регулярными физическими нагрузками. «Человек в состоянии снизить влияние смены сезонов года на свой организм. … Умеренная активность помогает укрепить сердце и сосуды, улучшить кровообращение», — поделился Кутушок с «Тюменской областью сегодня». Также стоит обратить внимание на свое питание: начать питаться правильно и сбалансированно, включить в свой рацион овощи и фрукты, орехи, злаки и морепродукты, а еще сократить потребление соли. Если добавить к этим двум советам правильный режим дня и сон минимум по 6-7 часов в сутки, то это позволит облегчить адаптацию к изменяющимся условиям среды и нормализует давление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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