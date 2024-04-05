Тюменцам рассказали, как снизить перепады давления из-за погоды

Во время погодных колебаний, особенно в период смены сезонов года, люди часто отмечают усталость, боли в голове и повышенное давление. Врач-токсиколог Михаил Кутушок рассказал, что это влияние можно снизить, если заниматься регулярными физическими нагрузками.
«Человек в состоянии снизить влияние смены сезонов года на свой организм. … Умеренная активность помогает укрепить сердце и сосуды, улучшить кровообращение», — поделился Кутушок с «Тюменской областью сегодня».
Также стоит обратить внимание на свое питание: начать питаться правильно и сбалансированно, включить в свой рацион овощи и фрукты, орехи, злаки и морепродукты, а еще сократить потребление соли. Если добавить к этим двум советам правильный режим дня и сон минимум по 6-7 часов в сутки, то это позволит облегчить адаптацию к изменяющимся условиям среды и нормализует давление.
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Во время погодных колебаний, особенно в период смены сезонов года, люди часто отмечают усталость, боли в голове и повышенное давление. Врач-токсиколог Михаил Кутушок рассказал, что это влияние можно снизить, если заниматься регулярными физическими нагрузками. «Человек в состоянии снизить влияние смены сезонов года на свой организм. … Умеренная активность помогает укрепить сердце и сосуды, улучшить кровообращение», — поделился Кутушок с «Тюменской областью сегодня». Также стоит обратить внимание на свое питание: начать питаться правильно и сбалансированно, включить в свой рацион овощи и фрукты, орехи, злаки и морепродукты, а еще сократить потребление соли. Если добавить к этим двум советам правильный режим дня и сон минимум по 6-7 часов в сутки, то это позволит облегчить адаптацию к изменяющимся условиям среды и нормализует давление.