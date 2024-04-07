Тюмень вошла в федеральный топ по важному показателю

Тюменская область вошла в федеральный топ по выдаче ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. Такую информацию со ссылкой на аналитиков банка ДОМ.РФ приводит единый ресурс застройщиков России.
«В топ-10 регионов по этому показателю, помимо городов-миллионников, вошла и Тюмень. Строительство частных домов традиционно набирает обороты в весенне-летний сезон, это подтверждает и наша статистика — с начала года мы видим рост объемов кредитования в среднем на 27% в месяц», — приводит ЕРЗ.РФ слова заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексея Косякова.
Как пояснила URA.RU президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина, повышение интереса к ИЖС в регионе обусловлено разницей в цене квадратного метра. «Сейчас в Тюмени в многоквартирном доме квартира площадью 90-95 квадратных метров обойдется примерно в 10 миллионов рублей. Индивидуальный дом за эти же деньги будет иметь площадь около 150 „квадратов“. В среднем, квадратный метр на рынке загородного жилья стоит на 30-35% ниже», — прокомментировала ситуацию Бабушкина.
По данным банка ДОМ.РФ, половина всех ипотечных кредитов на ИЖС выдана по программе «Семейная ипотека». Ранее URA.RU рассказало, какие факторы влияют на стоимость новостроек в Тюмени.
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Тюменская область вошла в федеральный топ по выдаче ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. Такую информацию со ссылкой на аналитиков банка ДОМ.РФ приводит единый ресурс застройщиков России. «В топ-10 регионов по этому показателю, помимо городов-миллионников, вошла и Тюмень. Строительство частных домов традиционно набирает обороты в весенне-летний сезон, это подтверждает и наша статистика — с начала года мы видим рост объемов кредитования в среднем на 27% в месяц», — приводит ЕРЗ.РФ слова заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексея Косякова. Как пояснила URA.RU президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина, повышение интереса к ИЖС в регионе обусловлено разницей в цене квадратного метра. «Сейчас в Тюмени в многоквартирном доме квартира площадью 90-95 квадратных метров обойдется примерно в 10 миллионов рублей. Индивидуальный дом за эти же деньги будет иметь площадь около 150 „квадратов“. В среднем, квадратный метр на рынке загородного жилья стоит на 30-35% ниже», — прокомментировала ситуацию Бабушкина. По данным банка ДОМ.РФ, половина всех ипотечных кредитов на ИЖС выдана по программе «Семейная ипотека». Ранее URA.RU рассказало, какие факторы влияют на стоимость новостроек в Тюмени.