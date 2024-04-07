В школах ЯНАО детей познакомят с историей живописи

На Ямале откроют передвижные выставки «Искусство — детям»

08 апреля 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Знакомство с историей мировой живописи рассчитано на четыре года Фото: Размик Закарян © URA.RU С 1 сентября в школах округа откроются передвижные выставки «Искусство — детям». Проект рассчитан на четыре года, сообщают в пресс-службе правительства округа. Учащиеся будут изучать историю живописи. «С 1 сентября в школах округа откроются передвижные выставки. В Год детства на Ямале в школах всех муниципалитетов откроют художественные передвижные выставки „Искусство — детям“. Проект рассчитан на четыре учебных года, каждая четверть — изучение нового раздела в истории живописи», — говорится в релизе, опубликованном на сайте органа власти. Как сообщает источник, необходимое оборудование уже закупается, оформители проектируют стенды выставок. «Монтажные работы завершатся к середине августа, а с первого сентября юные северяне увидят копии работ мировых художников», — уточняют в пресс-службе правительство. Учащиеся познакомятся с живописью эпохи Возрождения, барокко, классицизма и романтизма. Ранее сообщалось, что со следующего учебного года в лицее Салехарда (ЯНАО) планируют открыть три новых профильных класса — биотехнологий, архитектуры и искусствоведения. Профили сформированы по запросу учеников и родителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 сентября в школах округа откроются передвижные выставки «Искусство — детям». Проект рассчитан на четыре года, сообщают в пресс-службе правительства округа. Учащиеся будут изучать историю живописи. «С 1 сентября в школах округа откроются передвижные выставки. В Год детства на Ямале в школах всех муниципалитетов откроют художественные передвижные выставки „Искусство — детям“. Проект рассчитан на четыре учебных года, каждая четверть — изучение нового раздела в истории живописи», — говорится в релизе, опубликованном на сайте органа власти. Как сообщает источник, необходимое оборудование уже закупается, оформители проектируют стенды выставок. «Монтажные работы завершатся к середине августа, а с первого сентября юные северяне увидят копии работ мировых художников», — уточняют в пресс-службе правительство. Учащиеся познакомятся с живописью эпохи Возрождения, барокко, классицизма и романтизма. Ранее сообщалось, что со следующего учебного года в лицее Салехарда (ЯНАО) планируют открыть три новых профильных класса — биотехнологий, архитектуры и искусствоведения. Профили сформированы по запросу учеников и родителей.