Как в Кургане за 4 дня изменился уровень воды в Тоболе. Инфографика

Уровень реки Тобол в Кургане за несколько дней вырос на метр

08 апреля 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Уровень Тобола в Кургане достиг 305 сантиметров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане по данным на 8 апреля уровень воды в реке Тобол достиг 305 сантиметров. Прирост составил +15. Корреспондент URA.RU проанализировала, как менялся уровень воды с начала апреля. «Уровень воды в реке Тобол в Кургане на 8 апреля составил 305 сантиметров. Опасное значение для водоема, при котором шоссе Тюнина затапливает, составляет 720 сантиметров», — рассказали URA.RU источники, знакомые с работой синоптиков. Сообщается, что 5 апреля уровень воды в Тоболе достиг 201 сантиметра. Через сути показатель вырос на 46 и составил 247 сантиметров. К 7 апреля показатель вырос до 290 сантиметров. Таким образом, за четыре дня, уровень воды в реке Тобол вырос больше, чем на один метр. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области усугубляется ситуация с наводнением. Из водохранилищ Казахстана продолжается сброс воды. Ожидается, что по этой причине вырастет уровень курганских рек. В зону подтопления попадают 62 населенных пункта, где проживает около 19 000 человек. Жители Кургана уже начали эвакуироваться. В связи с этим, редакция URA.RU запустило онлайн-трансляцию. В Кургане уровень Тобола вырос на метр за четыре дня URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане по данным на 8 апреля уровень воды в реке Тобол достиг 305 сантиметров. Прирост составил +15. Корреспондент URA.RU проанализировала, как менялся уровень воды с начала апреля. «Уровень воды в реке Тобол в Кургане на 8 апреля составил 305 сантиметров. Опасное значение для водоема, при котором шоссе Тюнина затапливает, составляет 720 сантиметров», — рассказали URA.RU источники, знакомые с работой синоптиков. Сообщается, что 5 апреля уровень воды в Тоболе достиг 201 сантиметра. Через сути показатель вырос на 46 и составил 247 сантиметров. К 7 апреля показатель вырос до 290 сантиметров. Таким образом, за четыре дня, уровень воды в реке Тобол вырос больше, чем на один метр. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области усугубляется ситуация с наводнением. Из водохранилищ Казахстана продолжается сброс воды. Ожидается, что по этой причине вырастет уровень курганских рек. В зону подтопления попадают 62 населенных пункта, где проживает около 19 000 человек. Жители Кургана уже начали эвакуироваться. В связи с этим, редакция URA.RU запустило онлайн-трансляцию.