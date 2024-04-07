В ЯНАО из-за метели закрыли основные зимники

В ЯНАО из-за погодных условий закрыли три зимника Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ЯНАО 8 апреля из-за погодных условий закрыто движение по основным зимникам. Переправа Салехард — Лабытнанги продолжает работу, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Закрыто движение по зимникам: Коротчаево — Красноселькуп, Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и движение на участке Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Переправа Салехард — Лабытнанги открыта для движения транспорта до 35 тонн», — сообщает пресс-служба дептранса в официальном telegram-канале.

Утром было закрыто движение на подъезде к Халясавэю. Причиной стала метель, вызванная штормовым ветром.