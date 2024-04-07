07 апреля 2024

В ЯНАО из-за метели закрыли основные зимники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
В ЯНАО из-за погодных условий закрыли три зимника Фото:

В ЯНАО 8 апреля из-за погодных условий закрыто движение по основным зимникам. Переправа Салехард — Лабытнанги продолжает работу, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Закрыто движение по зимникам: Коротчаево — Красноселькуп, Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и движение на участке Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Переправа Салехард — Лабытнанги открыта для движения транспорта до 35 тонн», — сообщает пресс-служба дептранса в официальном telegram-канале.

Утром было закрыто движение на подъезде к Халясавэю. Причиной стала метель, вызванная штормовым ветром.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО 8 апреля из-за погодных условий закрыто движение по основным зимникам. Переправа Салехард — Лабытнанги продолжает работу, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Закрыто движение по зимникам: Коротчаево — Красноселькуп, Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и движение на участке Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Переправа Салехард — Лабытнанги открыта для движения транспорта до 35 тонн», — сообщает пресс-служба дептранса в официальном telegram-канале. Утром было закрыто движение на подъезде к Халясавэю. Причиной стала метель, вызванная штормовым ветром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...