В ЯНАО из-за метели закрыли основные зимники

В ЯНАО из-за погодных условий закрыли три зимника
В ЯНАО 8 апреля из-за погодных условий закрыто движение по основным зимникам. Переправа Салехард — Лабытнанги продолжает работу, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«Закрыто движение по зимникам: Коротчаево — Красноселькуп, Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и движение на участке Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Переправа Салехард — Лабытнанги открыта для движения транспорта до 35 тонн», — сообщает пресс-служба дептранса в официальном telegram-канале.
Утром было закрыто движение на подъезде к Халясавэю. Причиной стала метель, вызванная штормовым ветром.
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