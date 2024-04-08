Какое наказание ждет курганцев за отказ эвакуироваться

Курганцам грозит штраф до 30 тысяч за отказ от эвакуации в период паводка

08 апреля 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

В УМВД рассказали, какие штрафы грозят курганцам за отказ от эвакуации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жителям Курганской области, которые откажутся эвакуироваться из подтопляемых территорий при режиме ЧС, грозят штрафы до 30 тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 30 000 рублей; на должностных лиц — от 10 000 до 50 000 рублей. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 30 000 до 50 000 рублей; на юрлиц — от 100 000 до 300 000 рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД региона со ссылкой на статью 20.6.1 КоАП РФ. При этом в ведомстве отметили, что на данный момент не было составлено ни одного протокола из-за отказа эвакуироваться. В областном УМВД сообщили, что сотрудниками полиции проводятся беседы, в которых жителей убеждают о необходимости выполнения требований закона. Также полицейские оказывают помощь гражданам при эвакуации из домов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за паводка ввели режим ЧС в трех муниципалитетах — городе Куртамыше, Целинном и Звериноголовском округах. По прогнозу МЧС региона, под подтопление в регионе попадут 62 населенных пункта. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Курганской области, которые откажутся эвакуироваться из подтопляемых территорий при режиме ЧС, грозят штрафы до 30 тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 30 000 рублей; на должностных лиц — от 10 000 до 50 000 рублей. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 30 000 до 50 000 рублей; на юрлиц — от 100 000 до 300 000 рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД региона со ссылкой на статью 20.6.1 КоАП РФ. При этом в ведомстве отметили, что на данный момент не было составлено ни одного протокола из-за отказа эвакуироваться. В областном УМВД сообщили, что сотрудниками полиции проводятся беседы, в которых жителей убеждают о необходимости выполнения требований закона. Также полицейские оказывают помощь гражданам при эвакуации из домов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за паводка ввели режим ЧС в трех муниципалитетах — городе Куртамыше, Целинном и Звериноголовском округах. По прогнозу МЧС региона, под подтопление в регионе попадут 62 населенных пункта. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.