Жители Ноябрьска требуют проверить детское стихотворение из учебника

В Ноябрьске (ЯНАО) родители второклассников возмущены содержанием стихотворения, опубликованного в учебнике второго класса «Литературное чтение». Бдительные горожане усмотрели в произведении Эдуарда Успенского «Если был бы я девчонкой…» пропаганду ЛГБТ*. Обращение ноябрянки опубликовано в сети «ВКонтакте».
«Моему возмущению нет предела. Почему мой сын должен учить это в школьной программе??? У нас в стране борятся с пропагандой ЛГБТ. Почему он должен учить эту срань и примерять на себя роль девочки??? Это второй класс. Дети читают и задают вопросы. Почему те, кто издает эту ересь, не несут ответственности и не думают своей головой?», — пишет жительница Ноябрьска на странице «Происшествия Ноябрьск».
Как справедливо отметили комментаторы к посту инициативной гражданки, стихотворение Эдуарда Успенского «Если был бы я девчонкой…» вошло в школьную программу еще в советское время. Оно всегда было популярно у детей младшего школьного возраста.
Ранее сообщалось, что с первого сентября в школах округа откроются передвижные выставки «Искусство — детям». Учащиеся будут изучать историю живописи.
*Верховный суд Москвы признал ЛГБТ-движение экстремистской организацией, запретив его на территории Российской Федерации. Это произошло 30 ноября 2023 года.
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В Ноябрьске (ЯНАО) родители второклассников возмущены содержанием стихотворения, опубликованного в учебнике второго класса «Литературное чтение». Бдительные горожане усмотрели в произведении Эдуарда Успенского «Если был бы я девчонкой…» пропаганду ЛГБТ*. Обращение ноябрянки опубликовано в сети «ВКонтакте». «Моему возмущению нет предела. Почему мой сын должен учить это в школьной программе??? У нас в стране борятся с пропагандой ЛГБТ. Почему он должен учить эту срань и примерять на себя роль девочки??? Это второй класс. Дети читают и задают вопросы. Почему те, кто издает эту ересь, не несут ответственности и не думают своей головой?», — пишет жительница Ноябрьска на странице «Происшествия Ноябрьск». Как справедливо отметили комментаторы к посту инициативной гражданки, стихотворение Эдуарда Успенского «Если был бы я девчонкой…» вошло в школьную программу еще в советское время. Оно всегда было популярно у детей младшего школьного возраста. Ранее сообщалось, что с первого сентября в школах округа откроются передвижные выставки «Искусство — детям». Учащиеся будут изучать историю живописи. *Верховный суд Москвы признал ЛГБТ-движение экстремистской организацией, запретив его на территории Российской Федерации. Это произошло 30 ноября 2023 года.