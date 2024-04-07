Жители Ноябрьска требуют проверить детское стихотворение из учебника

В ЯНАО требуют наказать авторов учебника за популярный детский стих

Родители Ноябрьска возмущены содержанием популярного детского стихотворения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) родители второклассников возмущены содержанием стихотворения, опубликованного в учебнике второго класса «Литературное чтение». Бдительные горожане усмотрели в произведении Эдуарда Успенского «Если был бы я девчонкой…» пропаганду ЛГБТ*. Обращение ноябрянки опубликовано в сети «ВКонтакте».

«Моему возмущению нет предела. Почему мой сын должен учить это в школьной программе??? У нас в стране борятся с пропагандой ЛГБТ. Почему он должен учить эту срань и примерять на себя роль девочки??? Это второй класс. Дети читают и задают вопросы. Почему те, кто издает эту ересь, не несут ответственности и не думают своей головой?», — пишет жительница Ноябрьска на странице «Происшествия Ноябрьск».

Как справедливо отметили комментаторы к посту инициативной гражданки, стихотворение Эдуарда Успенского «Если был бы я девчонкой…» вошло в школьную программу еще в советское время. Оно всегда было популярно у детей младшего школьного возраста.

Ранее сообщалось, что с первого сентября в школах округа откроются передвижные выставки «Искусство — детям». Учащиеся будут изучать историю живописи.

*Верховный суд Москвы признал ЛГБТ-движение экстремистской организацией, запретив его на территории Российской Федерации. Это произошло 30 ноября 2023 года.