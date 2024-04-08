На Ямале закрыли группы детсада в связи с острой кишечной инфекцией

Роспотребнадзор округа приостановил прием детей в одном из корпусов детского сада «Солнышко» в селе Аксарка (ЯНАО) из-за острой кишечной инфекции, сообщают в центральной районной больнице. Карантин продлится до 10 апреля.
«Роспотребнадзором округа принято решение приостановить прием детей в одном из корпусов детского сада „Солнышко“. Группы не работают в здании на улице Зверева с шестого по 10 апреля в связи с острой кишечной инфекцией, сообщили в АЦРБ», — пишут авторы telegram-канала «Мы из Приуралья».
Ранее сообщалось, что в ЯНАО у 28 детей за 2023 год выявили венерические заболевания, которые передаются половым путем. Главный санитарный врач региона Людмила Нечепуренко прокомментировала ситуацию.
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Роспотребнадзор округа приостановил прием детей в одном из корпусов детского сада «Солнышко» в селе Аксарка (ЯНАО) из-за острой кишечной инфекции, сообщают в центральной районной больнице. Карантин продлится до 10 апреля. «Роспотребнадзором округа принято решение приостановить прием детей в одном из корпусов детского сада „Солнышко“. Группы не работают в здании на улице Зверева с шестого по 10 апреля в связи с острой кишечной инфекцией, сообщили в АЦРБ», — пишут авторы telegram-канала «Мы из Приуралья». Ранее сообщалось, что в ЯНАО у 28 детей за 2023 год выявили венерические заболевания, которые передаются половым путем. Главный санитарный врач региона Людмила Нечепуренко прокомментировала ситуацию.