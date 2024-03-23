23 марта 2024
22 марта 2024

В ЯНАО у десятков детей нашли венерические инфекции

© Служба новостей «URA.RU»
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В основном дети заражались герпетической вирусной инфекцией, сообщили в региональном депздраве Фото:

В ЯНАО у 28 детей за 2023 год выявили венерические заболевания, которые передаются половым путем. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения.

«В 2023 году венерические заболевания были диагностированы у 28 детей. В большинстве случаев это герпетическая вирусная инфекция», — рассказали в пресс-службе депздрава ЯНАО.

Главный санитарный врач региона Людмила Нечепуренко рассказала, что в прошлом году в регионе наблюдался рост числа ВИЧ-инфекции у людей. Однако заболевших невозможно было выявить из-за коронавируса в больницах.

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В ЯНАО у 28 детей за 2023 год выявили венерические заболевания, которые передаются половым путем. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения. «В 2023 году венерические заболевания были диагностированы у 28 детей. В большинстве случаев это герпетическая вирусная инфекция», — рассказали в пресс-службе депздрава ЯНАО. Главный санитарный врач региона Людмила Нечепуренко рассказала, что в прошлом году в регионе наблюдался рост числа ВИЧ-инфекции у людей. Однако заболевших невозможно было выявить из-за коронавируса в больницах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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