В ЯНАО у десятков детей нашли венерические инфекции

В основном дети заражались герпетической вирусной инфекцией, сообщили в региональном депздраве
В ЯНАО у 28 детей за 2023 год выявили венерические заболевания, которые передаются половым путем. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения.
«В 2023 году венерические заболевания были диагностированы у 28 детей. В большинстве случаев это герпетическая вирусная инфекция», — рассказали в пресс-службе депздрава ЯНАО.
Главный санитарный врач региона Людмила Нечепуренко рассказала, что в прошлом году в регионе наблюдался рост числа ВИЧ-инфекции у людей. Однако заболевших невозможно было выявить из-за коронавируса в больницах.
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