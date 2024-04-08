08 апреля 2024

В Тюменской области из-за паводка перекрыли мост через реку Вагай

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Открытие Чеховского моста. Курган, знак, проезд закрыт, пдд, кирпич, галкинский мост, чеховский мост, галкинский переезд
Движение по мосту может быть опасно Фото:
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В Аромашевском районе 9 апреля закрыли проезд по мосту через реку Вагай, ограничение снимут после стабилизации ситуации с паводком. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«В Аромашевском районе временно ограничено движение по мосту у деревни Валгина, через реку Вагай. Установлены знаки „Въезд запрещен“. Для движения имеется альтернативный путь объезда по дороге с грунтовым покрытием», — рассказали в инфоцентре властей.

Ограничение будет действовать до окончательной стабилизации ситуации с паводком. Как писало URA.RU, ранее власти перекрыли проезд еще по трем мостам в районах Тюменской области.

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В Аромашевском районе 9 апреля закрыли проезд по мосту через реку Вагай, ограничение снимут после стабилизации ситуации с паводком. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «В Аромашевском районе временно ограничено движение по мосту у деревни Валгина, через реку Вагай. Установлены знаки „Въезд запрещен“. Для движения имеется альтернативный путь объезда по дороге с грунтовым покрытием», — рассказали в инфоцентре властей. Ограничение будет действовать до окончательной стабилизации ситуации с паводком. Как писало URA.RU, ранее власти перекрыли проезд еще по трем мостам в районах Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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