В Тюменской области из-за паводка перекрыли мост через реку Вагай

09 апреля 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Движение по мосту может быть опасно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Аромашевском районе 9 апреля закрыли проезд по мосту через реку Вагай, ограничение снимут после стабилизации ситуации с паводком. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «В Аромашевском районе временно ограничено движение по мосту у деревни Валгина, через реку Вагай. Установлены знаки „Въезд запрещен“. Для движения имеется альтернативный путь объезда по дороге с грунтовым покрытием», — рассказали в инфоцентре властей. Ограничение будет действовать до окончательной стабилизации ситуации с паводком. Как писало URA.RU, ранее власти перекрыли проезд еще по трем мостам в районах Тюменской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Аромашевском районе 9 апреля закрыли проезд по мосту через реку Вагай, ограничение снимут после стабилизации ситуации с паводком. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «В Аромашевском районе временно ограничено движение по мосту у деревни Валгина, через реку Вагай. Установлены знаки „Въезд запрещен“. Для движения имеется альтернативный путь объезда по дороге с грунтовым покрытием», — рассказали в инфоцентре властей. Ограничение будет действовать до окончательной стабилизации ситуации с паводком. Как писало URA.RU, ранее власти перекрыли проезд еще по трем мостам в районах Тюменской области.