В Тюменской области из-за паводка перекрыли мост через реку Вагай

В Аромашевском районе 9 апреля закрыли проезд по мосту через реку Вагай, ограничение снимут после стабилизации ситуации с паводком. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«В Аромашевском районе временно ограничено движение по мосту у деревни Валгина, через реку Вагай. Установлены знаки „Въезд запрещен“. Для движения имеется альтернативный путь объезда по дороге с грунтовым покрытием», — рассказали в инфоцентре властей.
Ограничение будет действовать до окончательной стабилизации ситуации с паводком. Как писало URA.RU, ранее власти перекрыли проезд еще по трем мостам в районах Тюменской области.
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