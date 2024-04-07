В Тюменской области закрыли мосты из-за паводка

В Тюменской области временно ограничили движение по пяти мостам. Такая информация указана в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. Водители могут воспользоваться альтернативными путями объезда.
«В Аромашевском районе закрыто движение по трем мостам через реку Вагай: на первом км автодороги Сорочкино-Русаково, на подъезде к деревне Новоуфимская-Ольгина-Ангарка, на пятом км автомобильной дороги Юрминка-Кармацкая. В Голышмановском городском округе: на 6-м км автодороги Королево — Дербень. В Ялуторовском районе: мост через реку Тобол, на 5-м км автодороги Хохлово — Криволукская», — указано в сообщении инфоцентра.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ввели режим ЧС по паводкам. Жителей некоторый районов призвали собрать документы и ценные вещи на случай затопления. Также ишимцев, которые проживают в опасной зоне, призвали эвакуироваться из СНТ.
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В Тюменской области временно ограничили движение по пяти мостам. Такая информация указана в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. Водители могут воспользоваться альтернативными путями объезда. «В Аромашевском районе закрыто движение по трем мостам через реку Вагай: на первом км автодороги Сорочкино-Русаково, на подъезде к деревне Новоуфимская-Ольгина-Ангарка, на пятом км автомобильной дороги Юрминка-Кармацкая. В Голышмановском городском округе: на 6-м км автодороги Королево — Дербень. В Ялуторовском районе: мост через реку Тобол, на 5-м км автодороги Хохлово — Криволукская», — указано в сообщении инфоцентра. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ввели режим ЧС по паводкам. Жителей некоторый районов призвали собрать документы и ценные вещи на случай затопления. Также ишимцев, которые проживают в опасной зоне, призвали эвакуироваться из СНТ.