07 апреля 2024

В Тюменской области закрыли мосты из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит министра ЧС РФ Владимира Пучкова в пострадавший от паводка Ишим. Тюменская область, наводнение
В Тюменской области ввели режим ЧС по паводкам Фото:
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В Тюменской области временно ограничили движение по пяти мостам. Такая информация указана в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. Водители могут воспользоваться альтернативными путями объезда.

«В Аромашевском районе закрыто движение по трем мостам через реку Вагай: на первом км автодороги Сорочкино-Русаково, на подъезде к деревне Новоуфимская-Ольгина-Ангарка, на пятом км автомобильной дороги Юрминка-Кармацкая. В Голышмановском городском округе: на 6-м км автодороги Королево — Дербень. В Ялуторовском районе: мост через реку Тобол, на 5-м км автодороги Хохлово — Криволукская», — указано в сообщении инфоцентра.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ввели режим ЧС по паводкам. Жителей некоторый районов призвали собрать документы и ценные вещи на случай затопления. Также ишимцев, которые проживают в опасной зоне, призвали эвакуироваться из СНТ.

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В Тюменской области временно ограничили движение по пяти мостам. Такая информация указана в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. Водители могут воспользоваться альтернативными путями объезда. «В Аромашевском районе закрыто движение по трем мостам через реку Вагай: на первом км автодороги Сорочкино-Русаково, на подъезде к деревне Новоуфимская-Ольгина-Ангарка, на пятом км автомобильной дороги Юрминка-Кармацкая. В Голышмановском городском округе: на 6-м км автодороги Королево — Дербень. В Ялуторовском районе: мост через реку Тобол, на 5-м км автодороги Хохлово — Криволукская», — указано в сообщении инфоцентра. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ввели режим ЧС по паводкам. Жителей некоторый районов призвали собрать документы и ценные вещи на случай затопления. Также ишимцев, которые проживают в опасной зоне, призвали эвакуироваться из СНТ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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