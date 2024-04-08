08 апреля 2024

Тюменцам рассказали, где оставить животных на время паводка

Тюменцы могут оставить животных в приютах на время паводка
© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для животных. Курган
Приюты расположены в Тюмени, Ишиме, Тобольске и Ялуторовске Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Тюменской области оставить домашних животных на время паводка можно в межмуниципальных приютах. Они расположены в Тюмени, Ишиме, Тобольске и Ялуторовске. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии.

«Для размещения и временного содержания домашних животных, в случае необходимости, в Тюменской области осуществляют свою деятельность четыре межмуниципальных приюта для животных. Для размещения сельскохозяйственных животных органами местного самоуправления организовываются площадки вне мест подтопления», — рассказали в официальной группе управления в соцсети «ВКонтакте».

Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Опасный уровень воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Жителям Тюменской области рассказали, что делать, если их дома начнет подтоплять. Как ранее писало URA.RU, некоторым тюменцам, проживающим в СНТ, посоветовали покинуть дома.

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В Тюменской области оставить домашних животных на время паводка можно в межмуниципальных приютах. Они расположены в Тюмени, Ишиме, Тобольске и Ялуторовске. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии. «Для размещения и временного содержания домашних животных, в случае необходимости, в Тюменской области осуществляют свою деятельность четыре межмуниципальных приюта для животных. Для размещения сельскохозяйственных животных органами местного самоуправления организовываются площадки вне мест подтопления», — рассказали в официальной группе управления в соцсети «ВКонтакте». Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Опасный уровень воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Жителям Тюменской области рассказали, что делать, если их дома начнет подтоплять. Как ранее писало URA.RU, некоторым тюменцам, проживающим в СНТ, посоветовали покинуть дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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