Тюменцам рассказали, где оставить животных на время паводка

Тюменцы могут оставить животных в приютах на время паводка

09 апреля 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Приюты расположены в Тюмени, Ишиме, Тобольске и Ялуторовске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области оставить домашних животных на время паводка можно в межмуниципальных приютах. Они расположены в Тюмени, Ишиме, Тобольске и Ялуторовске. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии. «Для размещения и временного содержания домашних животных, в случае необходимости, в Тюменской области осуществляют свою деятельность четыре межмуниципальных приюта для животных. Для размещения сельскохозяйственных животных органами местного самоуправления организовываются площадки вне мест подтопления», — рассказали в официальной группе управления в соцсети «ВКонтакте». Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Опасный уровень воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Жителям Тюменской области рассказали, что делать, если их дома начнет подтоплять. Как ранее писало URA.RU, некоторым тюменцам, проживающим в СНТ, посоветовали покинуть дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области оставить домашних животных на время паводка можно в межмуниципальных приютах. Они расположены в Тюмени, Ишиме, Тобольске и Ялуторовске. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии. «Для размещения и временного содержания домашних животных, в случае необходимости, в Тюменской области осуществляют свою деятельность четыре межмуниципальных приюта для животных. Для размещения сельскохозяйственных животных органами местного самоуправления организовываются площадки вне мест подтопления», — рассказали в официальной группе управления в соцсети «ВКонтакте». Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Опасный уровень воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Жителям Тюменской области рассказали, что делать, если их дома начнет подтоплять. Как ранее писало URA.RU, некоторым тюменцам, проживающим в СНТ, посоветовали покинуть дома.