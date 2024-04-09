Руководитель МЧС России Александр Куренков летит в Курган из-за сложной ситуации с паводком. Данная информация размещена в telegram-канале МЧС России.
«Глава МЧС России Александр Куренков продолжает работу в регионах с наиболее сложной паводковой обстановкой. Спецборт МЧС России вылетел в Курганскую область. В регионе, по прогнозам, в зоне риска могут оказаться 62 населенных пункта с населением в общей сложности свыше 19 тысяч человек», — указано в сообщении.
Днем ранее источники, связанные с властями, сообщали URA.RU о планах Куренкова прилететь в регион. Также он планирует посетить Тюменскую область. В Курганской области из-за паводка введен режим ЧС. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции.
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Руководитель МЧС России Александр Куренков летит в Курган из-за сложной ситуации с паводком. Данная информация размещена в telegram-канале МЧС России. «Глава МЧС России Александр Куренков продолжает работу в регионах с наиболее сложной паводковой обстановкой. Спецборт МЧС России вылетел в Курганскую область. В регионе, по прогнозам, в зоне риска могут оказаться 62 населенных пункта с населением в общей сложности свыше 19 тысяч человек», — указано в сообщении. Днем ранее источники, связанные с властями, сообщали URA.RU о планах Куренкова прилететь в регион. Также он планирует посетить Тюменскую область. В Курганской области из-за паводка введен режим ЧС. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции.