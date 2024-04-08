В Курганской области ждут главу МЧС Куренкова. Инсайд

08 апреля 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Приезд министра Александра Куренкова в Курганскую область ожидается в ближайшие дни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганскую область из-за сложной ситуации с паводком планирует приехать глава МЧС Александр Куренков. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями. «Ожидается, что Куренков приедет в Курганскую область в ближайшие дни. Планируется, что он посетит регион после рабочей поездки в Орск, где сейчас наводнение», — рассказали источники. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области URA.RU посоветовали обращаться по этому вопросу в министерство. URA.RU направило запрос по теме в департамент информационной политики МЧС России. Информация будет дополнена после получения ответа. По прогнозу МЧС, в Курганской области под затопление могут попасть свыше 60 населенных пунктов, в некоторых уже началась эвакуация. Ранее губернатор Вадим Шумков доложил президенту Владимиру Путину о ситуации с паводком. Вся информация о паводке — в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганскую область из-за сложной ситуации с паводком планирует приехать глава МЧС Александр Куренков. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями. «Ожидается, что Куренков приедет в Курганскую область в ближайшие дни. Планируется, что он посетит регион после рабочей поездки в Орск, где сейчас наводнение», — рассказали источники. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области URA.RU посоветовали обращаться по этому вопросу в министерство. URA.RU направило запрос по теме в департамент информационной политики МЧС России. Информация будет дополнена после получения ответа. По прогнозу МЧС, в Курганской области под затопление могут попасть свыше 60 населенных пунктов, в некоторых уже началась эвакуация. Ранее губернатор Вадим Шумков доложил президенту Владимиру Путину о ситуации с паводком. Вся информация о паводке — в онлайн-трансляции.