Курганский бизнесмен Немиров отправил в ПВРы тонны овощей

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Магазин Метрополис. Курган , овощи, торговля, продукты, картофель, картошка, опт, розница, оптовая
В ПВР доставят почти 11 000 кг картофеля Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане предприниматель Вячеслав Немиров отправил в пункты временного размещения более 12 тонн овощей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании бизнесмена ЗАО «Картофель».

«Группа компаний „Немиров“ помогает в ситуации с паводком. Предприятие ЗАО „Картофель“ доставит почти 11 000 кг картофеля, более 700 кг капусты и 350 кг моркови в пункт временного размещения, где из овощей приготовят горячие блюда», — говорится в сообщении компании. Также от предприятия ЗАО «Картофель» и ООО «Курганское» работают Камазы на погрузке глины в микрорайоне Вороновка.

В Курганской области готовятся к наводнению, которое прогнозируется самым масштабным за последние 30 лет. Люди, которые проживают в подтопленных территориях, эвакуируются, в том числе в ПВР. Сейчас там проживает около 200 человек. Вся информация о ситуация с паводком в онлайн-трансляции агентства.

Тонны продуктов отправят в ПВР
Тонны продуктов отправят в ПВР
Фото:
В ПВР овощи пойдут на приготовление горячих блюд
В ПВР овощи пойдут на приготовление горячих блюд
Фото:
Компания также помогает отсыпать дамбу
Компания также помогает отсыпать дамбу
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В Кургане предприниматель Вячеслав Немиров отправил в пункты временного размещения более 12 тонн овощей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании бизнесмена ЗАО «Картофель». «Группа компаний „Немиров“ помогает в ситуации с паводком. Предприятие ЗАО „Картофель“ доставит почти 11 000 кг картофеля, более 700 кг капусты и 350 кг моркови в пункт временного размещения, где из овощей приготовят горячие блюда», — говорится в сообщении компании. Также от предприятия ЗАО «Картофель» и ООО «Курганское» работают Камазы на погрузке глины в микрорайоне Вороновка. В Курганской области готовятся к наводнению, которое прогнозируется самым масштабным за последние 30 лет. Люди, которые проживают в подтопленных территориях, эвакуируются, в том числе в ПВР. Сейчас там проживает около 200 человек. Вся информация о ситуация с паводком в онлайн-трансляции агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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