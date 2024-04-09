Курганский бизнесмен Немиров отправил в ПВРы тонны овощей

09 апреля 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

В ПВР доставят почти 11 000 кг картофеля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане предприниматель Вячеслав Немиров отправил в пункты временного размещения более 12 тонн овощей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании бизнесмена ЗАО «Картофель». «Группа компаний „Немиров“ помогает в ситуации с паводком. Предприятие ЗАО „Картофель“ доставит почти 11 000 кг картофеля, более 700 кг капусты и 350 кг моркови в пункт временного размещения, где из овощей приготовят горячие блюда», — говорится в сообщении компании. Также от предприятия ЗАО «Картофель» и ООО «Курганское» работают Камазы на погрузке глины в микрорайоне Вороновка. В Курганской области готовятся к наводнению, которое прогнозируется самым масштабным за последние 30 лет. Люди, которые проживают в подтопленных территориях, эвакуируются, в том числе в ПВР. Сейчас там проживает около 200 человек. Вся информация о ситуация с паводком в онлайн-трансляции агентства. Тонны продуктов отправят в ПВР Фото: Назира Дисембаева В ПВР овощи пойдут на приготовление горячих блюд Фото: Назира Дисембаева Компания также помогает отсыпать дамбу Фото: Назира Дисембаева Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане предприниматель Вячеслав Немиров отправил в пункты временного размещения более 12 тонн овощей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании бизнесмена ЗАО «Картофель». «Группа компаний „Немиров“ помогает в ситуации с паводком. Предприятие ЗАО „Картофель“ доставит почти 11 000 кг картофеля, более 700 кг капусты и 350 кг моркови в пункт временного размещения, где из овощей приготовят горячие блюда», — говорится в сообщении компании. Также от предприятия ЗАО «Картофель» и ООО «Курганское» работают Камазы на погрузке глины в микрорайоне Вороновка. В Курганской области готовятся к наводнению, которое прогнозируется самым масштабным за последние 30 лет. Люди, которые проживают в подтопленных территориях, эвакуируются, в том числе в ПВР. Сейчас там проживает около 200 человек. Вся информация о ситуация с паводком в онлайн-трансляции агентства.