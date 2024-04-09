Курганский бизнесмен Немиров отправил в ПВРы тонны овощей

В Кургане предприниматель Вячеслав Немиров отправил в пункты временного размещения более 12 тонн овощей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании бизнесмена ЗАО «Картофель».
«Группа компаний „Немиров“ помогает в ситуации с паводком. Предприятие ЗАО „Картофель“ доставит почти 11 000 кг картофеля, более 700 кг капусты и 350 кг моркови в пункт временного размещения, где из овощей приготовят горячие блюда», — говорится в сообщении компании. Также от предприятия ЗАО «Картофель» и ООО «Курганское» работают Камазы на погрузке глины в микрорайоне Вороновка.
В Курганской области готовятся к наводнению, которое прогнозируется самым масштабным за последние 30 лет. Люди, которые проживают в подтопленных территориях, эвакуируются, в том числе в ПВР. Сейчас там проживает около 200 человек. Вся информация о ситуация с паводком в онлайн-трансляции агентства.
Тонны продуктов отправят в ПВР
Фото: Назира Дисембаева
В ПВР овощи пойдут на приготовление горячих блюд
Фото: Назира Дисембаева
Компания также помогает отсыпать дамбу
Фото: Назира Дисембаева
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В Кургане предприниматель Вячеслав Немиров отправил в пункты временного размещения более 12 тонн овощей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании бизнесмена ЗАО «Картофель». «Группа компаний „Немиров“ помогает в ситуации с паводком. Предприятие ЗАО „Картофель“ доставит почти 11 000 кг картофеля, более 700 кг капусты и 350 кг моркови в пункт временного размещения, где из овощей приготовят горячие блюда», — говорится в сообщении компании. Также от предприятия ЗАО «Картофель» и ООО «Курганское» работают Камазы на погрузке глины в микрорайоне Вороновка. В Курганской области готовятся к наводнению, которое прогнозируется самым масштабным за последние 30 лет. Люди, которые проживают в подтопленных территориях, эвакуируются, в том числе в ПВР. Сейчас там проживает около 200 человек. Вся информация о ситуация с паводком в онлайн-трансляции агентства.