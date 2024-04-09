В курганских больницах из-за паводка будет приостановлена госпитализация

В Курганской области из-за ухудшения паводковой обстановки в медучреждениях будет приостановлена плановая госпитализация. Экстренную и неотложную стационарную помощь учреждения продолжат оказывать, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В связи с ухудшением паводковой обстановки в больницах Кургана и округов, где населенные пункты находятся в зоне риска возможного подтопления или затопления, будет приостановлена плановая госпитализация. Экстренную или неотложную помощь медучреждения продолжат оказывать», — сообщили в telegram-канале правительства.
Приостановка госпитализации необходима, так как в ряде больниц организована медицинская помощь для маломобильных граждан, жителей региона, нуждающихся в круглосуточном наблюдении и для того, чтобы в случае необходимости оперативно оказывать помощь пострадавшим.
Медицинская помощь будет оказываться населению по адресу: город Курган, улица Кравченко, 53 по электронной записи. Фельдшеры будут принимать в следующих кабинетах: №34 (А. В. Показаньева), №23 (Е. Н. Черных), №20 (Л. Н. Анкундинова), №5 (Г. С. Багно и М. Ф. Паукшта), №18 (Е. А. Сухоплюева). Доврачебная помощь будет оказываться в кабинете №4, а прививочный кабинет — №28. Процедуры будут проводиться по улице Советской, 179 в 33 кабинете.
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В Курганской области из-за ухудшения паводковой обстановки в медучреждениях будет приостановлена плановая госпитализация. Экстренную и неотложную стационарную помощь учреждения продолжат оказывать, сообщили в пресс-службе правительства региона. «В связи с ухудшением паводковой обстановки в больницах Кургана и округов, где населенные пункты находятся в зоне риска возможного подтопления или затопления, будет приостановлена плановая госпитализация. Экстренную или неотложную помощь медучреждения продолжат оказывать», — сообщили в telegram-канале правительства. Приостановка госпитализации необходима, так как в ряде больниц организована медицинская помощь для маломобильных граждан, жителей региона, нуждающихся в круглосуточном наблюдении и для того, чтобы в случае необходимости оперативно оказывать помощь пострадавшим. Медицинская помощь будет оказываться населению по адресу: город Курган, улица Кравченко, 53 по электронной записи. Фельдшеры будут принимать в следующих кабинетах: №34 (А. В. Показаньева), №23 (Е. Н. Черных), №20 (Л. Н. Анкундинова), №5 (Г. С. Багно и М. Ф. Паукшта), №18 (Е. А. Сухоплюева). Доврачебная помощь будет оказываться в кабинете №4, а прививочный кабинет — №28. Процедуры будут проводиться по улице Советской, 179 в 33 кабинете.