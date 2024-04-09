09 апреля 2024

Жителей Большого Чаусово под Кургана из-за паводка разместят в другом селе

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Введенское. Курган, село введенское, школа, введенка
Под Курганом жителей Большого Чаусово разместят в Введенской школе Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В селе Большое Чаусово Кетовского муниципального округа (Курганская область) перенесли пункт временного размещения граждан на случай паводка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Пункт временного размещения в Большечаусовской основной школе перенесли. Он будет располагаться в другой школе Кетовского округа», — рассказали URA.RU источники.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Кетовского округа. Журналисту пояснили, что на комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение перенести пункт временного разрешения в Введенскую СОШ №1, для более комфортного проживания.

Ранее URA.RU писало, что школа в селе Большое Чаусово под Курганом готовилась принять жителей, эвакуированных с территорий возможного затопления. Пункт временного размещения, который разворачивается в школе, рассчитан на 80 мест.

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В селе Большое Чаусово Кетовского муниципального округа (Курганская область) перенесли пункт временного размещения граждан на случай паводка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Пункт временного размещения в Большечаусовской основной школе перенесли. Он будет располагаться в другой школе Кетовского округа», — рассказали URA.RU источники. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Кетовского округа. Журналисту пояснили, что на комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение перенести пункт временного разрешения в Введенскую СОШ №1, для более комфортного проживания. Ранее URA.RU писало, что школа в селе Большое Чаусово под Курганом готовилась принять жителей, эвакуированных с территорий возможного затопления. Пункт временного размещения, который разворачивается в школе, рассчитан на 80 мест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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