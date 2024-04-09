Жителей Большого Чаусово под Кургана из-за паводка разместят в другом селе

В селе Большое Чаусово Кетовского муниципального округа (Курганская область) перенесли пункт временного размещения граждан на случай паводка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«Пункт временного размещения в Большечаусовской основной школе перенесли. Он будет располагаться в другой школе Кетовского округа», — рассказали URA.RU источники.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Кетовского округа. Журналисту пояснили, что на комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение перенести пункт временного разрешения в Введенскую СОШ №1, для более комфортного проживания.
Ранее URA.RU писало, что школа в селе Большое Чаусово под Курганом готовилась принять жителей, эвакуированных с территорий возможного затопления. Пункт временного размещения, который разворачивается в школе, рассчитан на 80 мест.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В селе Большое Чаусово Кетовского муниципального округа (Курганская область) перенесли пункт временного размещения граждан на случай паводка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Пункт временного размещения в Большечаусовской основной школе перенесли. Он будет располагаться в другой школе Кетовского округа», — рассказали URA.RU источники. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Кетовского округа. Журналисту пояснили, что на комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение перенести пункт временного разрешения в Введенскую СОШ №1, для более комфортного проживания. Ранее URA.RU писало, что школа в селе Большое Чаусово под Курганом готовилась принять жителей, эвакуированных с территорий возможного затопления. Пункт временного размещения, который разворачивается в школе, рассчитан на 80 мест.