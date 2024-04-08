Школа в Большом Чаусово готова принять эвакуированных из-за наводнения курганцев. Видео

08 апреля 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

В Большечаусовской школе подготовили пункт временного размещения эвакуированных из-за паводка (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Школа в селе Большое Чаусово под Курганом готовится принять жителей, эвакуированных с территорий возможного затопления. Пункт временного размещения, который разворачивается в школе, рассчитан на 80 мест, передает корреспондент URA.RU. «В пункте временного размещения на базе Большечаусовской школы имени С. Н. Орлова заявлено 80 мест для размещения эвакуированных жителей. Пока 35 сельчан заявили, что нуждаются в размещении, но мы готовы принять всех желающих», — отметили сотрудники школы. Пункт временного размещения обеспечен горячим питанием и питьевой водой. В настоящее время в школу завезли матрацы, они размещены в спортивном зале. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана из-за паводка готовят новые пункты для эвакуации. Список пунктов эвакуации можно посмотреть здесь. Вся актуальная информация о паводке и эвакуации населения в подтопляемых территорий в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школа в селе Большое Чаусово под Курганом готовится принять жителей, эвакуированных с территорий возможного затопления. Пункт временного размещения, который разворачивается в школе, рассчитан на 80 мест, передает корреспондент URA.RU. «В пункте временного размещения на базе Большечаусовской школы имени С. Н. Орлова заявлено 80 мест для размещения эвакуированных жителей. Пока 35 сельчан заявили, что нуждаются в размещении, но мы готовы принять всех желающих», — отметили сотрудники школы. Пункт временного размещения обеспечен горячим питанием и питьевой водой. В настоящее время в школу завезли матрацы, они размещены в спортивном зале. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана из-за паводка готовят новые пункты для эвакуации. Список пунктов эвакуации можно посмотреть здесь. Вся актуальная информация о паводке и эвакуации населения в подтопляемых территорий в трансляции URA.RU.