Глава МЧС России дал тюменским властям рекомендации по борьбе с паводком. Видео

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Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, куренков александр
Куренков обратил внимание на работу по мониторингу обстановки и контроль за состоянием защитных дамб Фото:
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Глава МЧС России Александр Куренков дал рекомендации тюменским властям по борьбе с паводком в регионе. Он обратил внимание на работу по мониторингу обстановки и контроль за состоянием защитных дамб. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС.

«Несмотря на то, что обстановка в регионе стабильная, обращаю внимание на работу по мониторингу, моделированию и детальному анализу обстановки. Необходимо оперативно корректировать режимы работы водохранилищ в зависимости от складывающихся метеоусловий. Причем важно своевременно информировать население о развитии паводковой ситуации и ее прогнозах», — приводит МЧС слова Куренкова.

Глава МЧС совместно с губернатором региона Александром Моором посетили Ялуторовский район и осмотрели дамбу. Отмечается, что обстановка в районе стабильная, уровень воды не критичен и угрозы поселениям нет. Некоторым жителям предложили добровольно эвакуироваться.

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Глава МЧС России Александр Куренков дал рекомендации тюменским властям по борьбе с паводком в регионе. Он обратил внимание на работу по мониторингу обстановки и контроль за состоянием защитных дамб. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС. «Несмотря на то, что обстановка в регионе стабильная, обращаю внимание на работу по мониторингу, моделированию и детальному анализу обстановки. Необходимо оперативно корректировать режимы работы водохранилищ в зависимости от складывающихся метеоусловий. Причем важно своевременно информировать население о развитии паводковой ситуации и ее прогнозах», — приводит МЧС слова Куренкова. Глава МЧС совместно с губернатором региона Александром Моором посетили Ялуторовский район и осмотрели дамбу. Отмечается, что обстановка в районе стабильная, уровень воды не критичен и угрозы поселениям нет. Некоторым жителям предложили добровольно эвакуироваться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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