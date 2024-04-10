Глава МЧС России дал тюменским властям рекомендации по борьбе с паводком. Видео

10 апреля 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Куренков обратил внимание на работу по мониторингу обстановки и контроль за состоянием защитных дамб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Глава МЧС России Александр Куренков дал рекомендации тюменским властям по борьбе с паводком в регионе. Он обратил внимание на работу по мониторингу обстановки и контроль за состоянием защитных дамб. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС. «Несмотря на то, что обстановка в регионе стабильная, обращаю внимание на работу по мониторингу, моделированию и детальному анализу обстановки. Необходимо оперативно корректировать режимы работы водохранилищ в зависимости от складывающихся метеоусловий. Причем важно своевременно информировать население о развитии паводковой ситуации и ее прогнозах», — приводит МЧС слова Куренкова. Глава МЧС совместно с губернатором региона Александром Моором посетили Ялуторовский район и осмотрели дамбу. Отмечается, что обстановка в районе стабильная, уровень воды не критичен и угрозы поселениям нет. Некоторым жителям предложили добровольно эвакуироваться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МЧС России Александр Куренков дал рекомендации тюменским властям по борьбе с паводком в регионе. Он обратил внимание на работу по мониторингу обстановки и контроль за состоянием защитных дамб. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС. «Несмотря на то, что обстановка в регионе стабильная, обращаю внимание на работу по мониторингу, моделированию и детальному анализу обстановки. Необходимо оперативно корректировать режимы работы водохранилищ в зависимости от складывающихся метеоусловий. Причем важно своевременно информировать население о развитии паводковой ситуации и ее прогнозах», — приводит МЧС слова Куренкова. Глава МЧС совместно с губернатором региона Александром Моором посетили Ялуторовский район и осмотрели дамбу. Отмечается, что обстановка в районе стабильная, уровень воды не критичен и угрозы поселениям нет. Некоторым жителям предложили добровольно эвакуироваться.