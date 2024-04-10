Главному свердловскому десантнику запросили 10 лет тюрьмы по делу о взятке

Скоро Евгению Тетерину вынесут приговор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура запросила для председателя свердловского отделения Союза десантников РФ Евгения Тетерина, обвиненного во взятке, десять лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с делом.

По его словам, гособвинитель также попросил оштрафовать подсудимого на 30 млн рублей. «В качестве смягчающих обстоятельств прокурор попросил учесть участие Тетерина в российской спецоперации на Украине», — добавил собеседник агентства. В прокуратуре Свердловской области от комментариев по теме воздержались.

Как ранее писало URA.RU, на СВО Тетерин получил звание старшего лейтенант и награду от президента РФ Владимира Путина (медаль «За храбрость» II степени). Из-за ранения офицеру пришлось вернуться в Екатеринбург, позже его признали негодным, а потом и вовсе уволили со службы.

Уголовное дело против Тетерина было возбуждено в ноябре 2021 года. По версии следствия, он передал около 13 млн рублей сотруднику Федеральной налоговой службы, чтобы тот закрыл глаза на нарушения в работе карьера под Екатеринбургом. Сначала десантника отправили в СИЗО, но после перевели под домашний арест. В 2022 году он отправился в зону СВО. Судебный процесс был приостановлен, но в начале 2024 года возобновился. Сам Тетерин не признает вину. Скоро суд вынесет ему приговор.