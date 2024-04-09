Жители ЯНАО обеспокоены отсутствием вакцины от клещевого энцефалита в городе

Жители Ноябрьска (ЯНАО) не могут поставить прививку от клещевого энцефалита из-за отсутствия необходимой вакцины в больнице и аптеках города. Об этом ямальцы сообщили в социальной сети «ВКонтакте».
«В центральной городской больнице и в аптеках нет в наличии вакцин от клещевого энцефалита. Интересно, будут ли они вообще?» — написал анонимный горожанин в сообществе «Злой ноябрянин».
Наличие данной проблемы подтвердили и другие жители города. «Не будет, я тоже ходила. Сказали округ не закупает. Позвонила в Салехард, сказали, что закупать не будут — это незапланированные траты бюджетных средств. Рекомендовали вакцинироваться частным порядком платно в частных клиниках», — рассказала Ирина Краморенко. «Я хотела привиться от энцефалита еще осенью. Сказали, чтобы приходили со своей вакциной», — поделилась Оксана.
В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что обязательной иммунизации против клещевого вирусного энцефалита подлежат дети и взрослые, выезжающие на территории с высокой заболеваемостью. «В Ноябрьской центральной городской больнице закончилась вакцина для взрослого населения, вакцина для детей ограниченного количества. Поступление новой вакцины ожидается в мае», — говорится в сообщении.
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Жители Ноябрьска (ЯНАО) не могут поставить прививку от клещевого энцефалита из-за отсутствия необходимой вакцины в больнице и аптеках города. Об этом ямальцы сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «В центральной городской больнице и в аптеках нет в наличии вакцин от клещевого энцефалита. Интересно, будут ли они вообще?» — написал анонимный горожанин в сообществе «Злой ноябрянин». Наличие данной проблемы подтвердили и другие жители города. «Не будет, я тоже ходила. Сказали округ не закупает. Позвонила в Салехард, сказали, что закупать не будут — это незапланированные траты бюджетных средств. Рекомендовали вакцинироваться частным порядком платно в частных клиниках», — рассказала Ирина Краморенко. «Я хотела привиться от энцефалита еще осенью. Сказали, чтобы приходили со своей вакциной», — поделилась Оксана. В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что обязательной иммунизации против клещевого вирусного энцефалита подлежат дети и взрослые, выезжающие на территории с высокой заболеваемостью. «В Ноябрьской центральной городской больнице закончилась вакцина для взрослого населения, вакцина для детей ограниченного количества. Поступление новой вакцины ожидается в мае», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о поставке вакцины от паротита в больницы Ямала во втором квартале 2024 года. Данную прививку ставят детям в 12 месяцев и 6 лет.