Ветеран разведки заявил о сорванной атаке Казани украинскими дронами

Беспилотники ВСУ, которые сбили над Мордовией, летели в Казань. Их целью были военные объекты, расположенные в столице Республики Татарстан. Об этом в диалоге с URA.RU рассказал ветеран военной разведки, участник войны в Афганистане, Герой России, полковник Рустем Клупов.
Глава Мордовии Артем Здунов заявил, что в ночь с 10 на 11 апреля над республикой российские ПВО сбили два беспилотника самолетного типа, пострадавших нет. Регион находится на удалении примерно в 700 км по прямой линии от границы с Украиной.
«Если прочертить прямую линию от Украины через Мордовию, то дорога ведет в Казань. Столица Татарстана — это один из центров военной промышленности. Там находится вертолетное производство, электроника, военное училище и много разных объектов интересных для наших противников. Поэтому беспилотники искали цель не в Мордовии, они там просто были уничтожены, а тянулись они в Казань», — заявил Рустем Клупов.
Полковник так же отметил, что через год беспилотники ВСУ будут способны долетать и до отдаленных от Украины регионов России. «Перспектива развития беспилотной авиации говорит о том, что летать аппараты будут все дальше и дальше. Их дальность уже доходит до 1,5 километров. Могу уверенно сказать, что через год они будут долетать и до Челябинска, и до Урала в целом, и до сердца нашей военной промышленности. Поэтому решать вопрос с Украиной надо срочно, жестко и качественно», — добавил он.
В начале апреля беспилотники впервые атаковали Татарстан. Целью операции был завод по производству дронов «Герань-2». Однако удар пришелся по общежитию «Алабуга Политеха» и нефтеперерабатывающим комплексам. Несколько людей пострадали, однако серьезных разрушений не было зафиксировано. Вражеские беспилотники были оснащены оборудованием из стран НАТО.
Член общественного совета при Минобороны РФ, обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец объяснял URA.RU, что дроны ВСУ способны атаковать европейскую часть России от Калининграда до Урала. Так как украинские беспилотники умеют преодолевать расстояния до 3000 километров.
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