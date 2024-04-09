Салехард — самый дорогой город ЯНАО, в Лабытнанги завели уголовное дело: события 10 апреля в ЯНАО

В Салехарде самая дорогая продовольственная корзина в ЯНАО

10 апреля 2024 в 21:07 Размер текста - 17 +

Салехард возглавил список городов ЯНАО с самой дорогой продовольственной корзиной. Тем временем, в Лабытнанги поступило в суд уголовное дело в отношении бывшего федерального судьи Алишера Раенгулова и его брата Тимура, подозреваемых в незаконном обороте и переделке огнестрельного оружия. Об этих и других событиях в округе 10 апреля читайте в материале URA.RU.