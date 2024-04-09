Салехард — самый дорогой город ЯНАО, в Лабытнанги завели уголовное дело: события 10 апреля в ЯНАО

Салехард — самый дорогой город по закупке продуктов
Салехард возглавил список городов ЯНАО с самой дорогой продовольственной корзиной. Тем временем, в Лабытнанги поступило в суд уголовное дело в отношении бывшего федерального судьи Алишера Раенгулова и его брата Тимура, подозреваемых в незаконном обороте и переделке огнестрельного оружия. Об этих и других событиях в округе 10 апреля читайте в материале URA.RU.
- В Салехарде сумма базовых продуктов питания обойдется жителям газовой столицы в 8887 тысяч рублей. Здесь самый дорогие ржаной хлеб, овощи, молоко и мясо. Дешевле, чем в других городах округа, только мороженая рыба.
- Уголовное дело в отношении Алишера и Тимура Раенгуловых, подозреваемых по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и статье 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия», поступило в суд Лабытнанги 8 апреля. Его будет рассматривать судья Андрей Карплюк.
- Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился за помощью к властям ЯНАО для борьбы с паводками. Округ откликнулся на просьбу и отправил 35 спасателей из отряда «Ямалспас».
- В ЯНАО полицейские, сотрудники Росгвардии, МЧС и противопожарной службы, чей доход составляет ниже трех прожиточных минимумов, ежемесячно получают меры поддержки от властей округа. За март субсидии получат порядка 300 сотрудников силовых ведомств.
- На праймериз «Единой России» заявилась председатель Совета семей военнослужащих Салехарда Ольга Лалетина. Партия возлагает большие надежды на нового кандидата — на муниципальных выборах Лалетиной прочат серьезную поддержку населения.
- На Ямале определены топ-5 девелоперов по объему вводимого жилья. В списке застройщиков, представленном Минстроем РФ, пять компаний, наиболее заметных на рынке вводимого жилья в ЯНАО.
- В городе Солнечногорск Московской области идет сборка модулей будущей больницы в селе Ныда (ЯНАО). Здание состоит из 70 блок-модулей, в 40 из которых уже идут отделочные работы и монтаж инженерных систем.
- Сотрудника ЭК «Восток» из Ноябрьска Евгения Ситдикова наградили знаком отличия поисковиков третьей степени за заслуги в увековечивании памяти погибших защитников Отечества. Приказ о награждении подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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