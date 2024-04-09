Власти ЯНАО сообщили, сколько денег округ тратит на поддержку силовиков

Полицейские и пожарные ЯНАО ежемесячно получают окружные меры поддержки

10 апреля 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Полицейские, росгвардейцы и пожарные ЯНАО получают порядка 6 млн рублей субсидий Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ЯНАО полицейские, сотрудники Росгвардии, МЧС и противопожарной службы, чей доход составляет ниже трех прожиточных минимумов, ежемесячно получают меры поддержки от властей округа. За март месяц субсидии получат порядка 300 сотрудников силовых ведомств, сообщает департамент региональной безопасности. «Ежемесячную денежную выплату за март в размере 15000 рублей получат 146 сотрудников органов внутренних дел, 63 сотрудника вневедомственной охраны войск национальной гвардии, 30 сотрудников и работников федеральной противопожарной службы. Выплату в размере 35 000 рублей — 66 участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних, несущих службу в труднодоступных и отдаленных местностях», — сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности ЯНАО в официальном telegram-канале. Таким образом, власти ЯНАО ежемесячно выплачивают около 6 миллионов рублей в виде окружных субсидий сотрудникам силовых структур. Меры социальной поддержки введены в целях сохранения кадрового состава и повышения престижа службы в указанных органах. Летом 2023 года губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение доплачивать полицейским, чей доход не превышает трех прожиточных минимумов по 15 тысяч рублей ежемесячно. Для участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних, выполняющих службу в отдаленных местностях, доплата составила 35 тысяч рублей. С января данная мера поддержки была распространена на сотрудников Росгвардии, обеспечивающих общественный порядок, и сотрудников МЧС, участвующих в тушении пожаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО полицейские, сотрудники Росгвардии, МЧС и противопожарной службы, чей доход составляет ниже трех прожиточных минимумов, ежемесячно получают меры поддержки от властей округа. За март месяц субсидии получат порядка 300 сотрудников силовых ведомств, сообщает департамент региональной безопасности. «Ежемесячную денежную выплату за март в размере 15000 рублей получат 146 сотрудников органов внутренних дел, 63 сотрудника вневедомственной охраны войск национальной гвардии, 30 сотрудников и работников федеральной противопожарной службы. Выплату в размере 35 000 рублей — 66 участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних, несущих службу в труднодоступных и отдаленных местностях», — сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности ЯНАО в официальном telegram-канале. Таким образом, власти ЯНАО ежемесячно выплачивают около 6 миллионов рублей в виде окружных субсидий сотрудникам силовых структур. Меры социальной поддержки введены в целях сохранения кадрового состава и повышения престижа службы в указанных органах. Летом 2023 года губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение доплачивать полицейским, чей доход не превышает трех прожиточных минимумов по 15 тысяч рублей ежемесячно. Для участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних, выполняющих службу в отдаленных местностях, доплата составила 35 тысяч рублей. С января данная мера поддержки была распространена на сотрудников Росгвардии, обеспечивающих общественный порядок, и сотрудников МЧС, участвующих в тушении пожаров.