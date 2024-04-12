Бывший депутат Рады: мирные переговоры по Украине состоятся не раньше 2025 года

12 апреля 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский пытается добиться признания Китая и Индии, сказал Спиридон Килинкаров Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Реальные переговоры по окончанию конфликта на Украине и вопросам глобальной безопасности могут пройти не раньше середины 2025 года, поскольку сейчас лидеры ключевых стран, которые участвуют в этом, находятся в процессе выборов и переизбраний. Об этом заявил в беседе с URA.RU бывший депутат Верховной Рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров. «Все находятся в процессе выборов. По крайней мере, ключевые игроки. Украина их в марте не провела. Дальше Европейский Союз. Он проводит выборы в июне. Британия должна [провести выборы] до 25 января 2025 года, Соединенные Штаты — в ноябре. Какой смысл вообще обсуждать вопросы глобальной безопасности, завершения конфликта на Украине с уходящими политическими элитами? Даже если о чем-то с ними можно будет договориться, любой следующий президент, премьер, глава Еврокомиссии придет и скажет, что это же не мы договаривались. Мы опять столкнемся с той же проблемой. Договориться договорились, а кто это будет реализовывать — непонятно. Поэтому серьезные переговоры и по украинскому вопросу, и по вопросу глобальной безопасности можно будет провести не раньше середины 2025 года», — сказал Спиридон Килинкаров. Новость по теме Путин: противники РФ загнали себя в угол, отказавшись от переговоров Сейчас все обсуждения необходимы только лидеру Украины Владимиру Зеленскому, чтобы продлить время на президентском посту, отметил политолог. «Я не уверен в том, что Киев готов пойти на какие-либо уступки. Я думаю, что Украину в этом больше волнует процесс, чем конечный результат. Наступает период сомнительной легитимности Зеленского. Ему крайне важно мировое признание. Понятно, что западные страны признают. Ему крайне важна история, чтобы каким-то образом и после 21 мая (после окончания срока пребывания на посту президента Украины) оказаться условно за одним большим круглым столом со всеми мировыми лидерами. Идея Зеленского заключается в том, чтобы приобщить к этому форуму так называемый глобальный юг — Китай и Индию. В идеале — Россию. Неплохой способ, если всех забрать и зафиксировать. Никто же никаких бумаг никому не подписывает и документов не выдают о том, что ты легитимный или нет. Достаточно встретить, пожать руку и все», — объяснил собеседник агентства. Зеленский 10 апреля впервые озвучил возможность участия России в обсуждении «мирного плана» по разрешению ситуации на Украине. Но при условии утверждения проекта на конференции в Швейцарии. При этом президент Украины подчеркнул, что России на встрече быть не должно. Мирная конференция по Украине состоится в июне в Швейцарии. Россия не будет принимать в ней участия. МИД Швейцарии будет рассматривать возможность применения мирного плана, созданного в 2022 году при участии Турции, для поиска компромисса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эту возможность, поскольку ситуация на фронте с тех пор изменилась. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов оказать помощь в переговорах РФ и Украины и предложил вернуться к рассмотрению Стамбульского договора. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что с этим документом нужно работать. Издание Le Figaro со ссылкой на французского чиновника, участвовавшего в переговорах с Киевом, сообщило, что власти Украины обратились к Парижу с просьбой помочь продержаться в 2024 году. Это даст возможность Киеву начать контрнаступление в 2025 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Реальные переговоры по окончанию конфликта на Украине и вопросам глобальной безопасности могут пройти не раньше середины 2025 года, поскольку сейчас лидеры ключевых стран, которые участвуют в этом, находятся в процессе выборов и переизбраний. Об этом заявил в беседе с URA.RU бывший депутат Верховной Рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров. «Все находятся в процессе выборов. По крайней мере, ключевые игроки. Украина их в марте не провела. Дальше Европейский Союз. Он проводит выборы в июне. Британия должна [провести выборы] до 25 января 2025 года, Соединенные Штаты — в ноябре. Какой смысл вообще обсуждать вопросы глобальной безопасности, завершения конфликта на Украине с уходящими политическими элитами? Даже если о чем-то с ними можно будет договориться, любой следующий президент, премьер, глава Еврокомиссии придет и скажет, что это же не мы договаривались. Мы опять столкнемся с той же проблемой. Договориться договорились, а кто это будет реализовывать — непонятно. Поэтому серьезные переговоры и по украинскому вопросу, и по вопросу глобальной безопасности можно будет провести не раньше середины 2025 года», — сказал Спиридон Килинкаров. Сейчас все обсуждения необходимы только лидеру Украины Владимиру Зеленскому, чтобы продлить время на президентском посту, отметил политолог. «Я не уверен в том, что Киев готов пойти на какие-либо уступки. Я думаю, что Украину в этом больше волнует процесс, чем конечный результат. Наступает период сомнительной легитимности Зеленского. Ему крайне важно мировое признание. Понятно, что западные страны признают. Ему крайне важна история, чтобы каким-то образом и после 21 мая (после окончания срока пребывания на посту президента Украины) оказаться условно за одним большим круглым столом со всеми мировыми лидерами. Идея Зеленского заключается в том, чтобы приобщить к этому форуму так называемый глобальный юг — Китай и Индию. В идеале — Россию. Неплохой способ, если всех забрать и зафиксировать. Никто же никаких бумаг никому не подписывает и документов не выдают о том, что ты легитимный или нет. Достаточно встретить, пожать руку и все», — объяснил собеседник агентства. Зеленский 10 апреля впервые озвучил возможность участия России в обсуждении «мирного плана» по разрешению ситуации на Украине. Но при условии утверждения проекта на конференции в Швейцарии. При этом президент Украины подчеркнул, что России на встрече быть не должно. Мирная конференция по Украине состоится в июне в Швейцарии. Россия не будет принимать в ней участия. МИД Швейцарии будет рассматривать возможность применения мирного плана, созданного в 2022 году при участии Турции, для поиска компромисса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эту возможность, поскольку ситуация на фронте с тех пор изменилась. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов оказать помощь в переговорах РФ и Украины и предложил вернуться к рассмотрению Стамбульского договора. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что с этим документом нужно работать. Издание Le Figaro со ссылкой на французского чиновника, участвовавшего в переговорах с Киевом, сообщило, что власти Украины обратились к Парижу с просьбой помочь продержаться в 2024 году. Это даст возможность Киеву начать контрнаступление в 2025 году.