В Тюменской области мэры лично дадут населению инструкции на случай затопления

Полпред президента Якушев: предупредить людей в паводок — важнейшая задача
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Пресс-конференция по открытию Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург, якушев владимир
Как отметил полпред, главная задача властей — вовремя и в полной мере оповестить население о поведении в режиме ЧС Фото:
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Главы муниципальных образований Тюменской области 13 апреля встретятся с жителями на своих территориях, чтобы лично рассказать им о том, как действовать в случае, если вода зайдет в населенные пункты. Это важнейшая задача, поставленная перед властями. Об этом в интервью URA.RU рассказал полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«В Тюменской области все дамбы спроектированы с учетом последнего исторического максимума. Но сейчас даются прогнозы, что прошлые максимумы будут превышены. Все делают максимум для защиты, организована большая круглосуточная работа. Но стихия — есть стихия. Из своего опыта знаю, что вода приходит неожиданно и, как правило, ночью. Если вода зайдет в населенные пункты, я прошу правильно реагировать: вовремя эвакуироваться, забрать документы и покинуть дома. Завтра [13 апреля] главы территорий начинают встречи с населением и будут рассказывать, что нужно делать, если вода зайдет в город», — рассказал уральский полпред.

По словам Владимира Якушева, предупредить людей, что их дом может оказаться в зоне подтопления — важнейшая задача муниципалитетов. В Тюменской области эта работа ведется с момента объявления режима ЧС 8 апреля, работает горячая линия по номеру 122.

По последним данным инфоцентра правительства области, сейчас неблагоприятных и опасных явлений на реках региона нет. Однако «большую воду» ожидают 20 апреля в Ишиме, и в период с 13 по 17 апреля — в Ильинке.

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Главы муниципальных образований Тюменской области 13 апреля встретятся с жителями на своих территориях, чтобы лично рассказать им о том, как действовать в случае, если вода зайдет в населенные пункты. Это важнейшая задача, поставленная перед властями. Об этом в интервью URA.RU рассказал полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. «В Тюменской области все дамбы спроектированы с учетом последнего исторического максимума. Но сейчас даются прогнозы, что прошлые максимумы будут превышены. Все делают максимум для защиты, организована большая круглосуточная работа. Но стихия — есть стихия. Из своего опыта знаю, что вода приходит неожиданно и, как правило, ночью. Если вода зайдет в населенные пункты, я прошу правильно реагировать: вовремя эвакуироваться, забрать документы и покинуть дома. Завтра [13 апреля] главы территорий начинают встречи с населением и будут рассказывать, что нужно делать, если вода зайдет в город», — рассказал уральский полпред. По словам Владимира Якушева, предупредить людей, что их дом может оказаться в зоне подтопления — важнейшая задача муниципалитетов. В Тюменской области эта работа ведется с момента объявления режима ЧС 8 апреля, работает горячая линия по номеру 122. По последним данным инфоцентра правительства области, сейчас неблагоприятных и опасных явлений на реках региона нет. Однако «большую воду» ожидают 20 апреля в Ишиме, и в период с 13 по 17 апреля — в Ильинке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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