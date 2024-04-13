Происшествия В Кургане уплывший мост двигался по Тоболу вместе со спасателем. Видео 14 апреля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 + Часть моста движется вместе со спасателем по реке Тобол Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Часть уплывшего моста из села Темляково, проплывшего через деревню Лаптева (Курганская область), который снесло мощным течением Тобола, движется по реке вместе со спасателем. Об этом URA.RU сообщают читатели, ставшие очевидцами, прикрепляя видео с реки. Позднее мост выловили. «Это видимо какая-то часть моста плывет, который снесло. В районе бульвара Солнечный», — сообщает читатель. На кадрах видно, как спасатель, успевший забраться на обломки моста плывет сверху на нем. Ранее URA.RU писало, что мост оторвало с одной стороны в деревне Лаптева. Сооружение снесло мощным течением Тобола, а проплывающую часть моста заметили в Кургане. Также сообщалось, что мужчины на лодке пытались привязать другую его часть. Остальная информация, связанная с наводнением — в онлайн-трансляции URA.RU. Обновлено в 15:03: Мост выловили спасители. Теперь он безопасен для прохождения воды и находится на берегу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Часть уплывшего моста из села Темляково, проплывшего через деревню Лаптева (Курганская область), который снесло мощным течением Тобола, движется по реке вместе со спасателем. Об этом URA.RU сообщают читатели, ставшие очевидцами, прикрепляя видео с реки. Позднее мост выловили. «Это видимо какая-то часть моста плывет, который снесло. В районе бульвара Солнечный», — сообщает читатель. На кадрах видно, как спасатель, успевший забраться на обломки моста плывет сверху на нем. Ранее URA.RU писало, что мост оторвало с одной стороны в деревне Лаптева. Сооружение снесло мощным течением Тобола, а проплывающую часть моста заметили в Кургане. Также сообщалось, что мужчины на лодке пытались привязать другую его часть. Остальная информация, связанная с наводнением — в онлайн-трансляции URA.RU. Обновлено в 15:03: Мост выловили спасители. Теперь он безопасен для прохождения воды и находится на берегу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям