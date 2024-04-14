Из ЯНАО в зону СВО отправили баню на колесах. Видео

15 апреля 2024 в 02:45 Размер текста - 17 +

Баня для ямальских военных сделана в кузове грузовика ЗИЛ-131 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ноябрьский фонд «Боевое Единство» отправил ямальским бойцам в зону СВО баню на колесах, вагон-дом и машину. Общественники поблагодарили всех, кто помогал и участвовал в сборе и отправке. «Отправили в один из наших батальонов баню и вагон-дом. В другой ямальский батальон Chevrolet Niva. Спасибо всем кто помогал на всех этапах», — написано на странице фонда «ВКонтакте». Баня сделана на основе грузовика ЗИЛ-131. Автомобиль на ходу, он способен передвигаться, но в его кузове сооружена баня. Она собиралась около двух месяцев, а основной акцент сделан на печь — топлива используется немного и оно разнообразное — дрова, пелетты, другие виды твердого топлива. Бак с горячей водой интегрирован в печь, его объем 80 литров, а в самой бане тепло уютно и пахнет деревом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ноябрьский фонд «Боевое Единство» отправил ямальским бойцам в зону СВО баню на колесах, вагон-дом и машину. Общественники поблагодарили всех, кто помогал и участвовал в сборе и отправке. «Отправили в один из наших батальонов баню и вагон-дом. В другой ямальский батальон Chevrolet Niva. Спасибо всем кто помогал на всех этапах», — написано на странице фонда «ВКонтакте». Баня сделана на основе грузовика ЗИЛ-131. Автомобиль на ходу, он способен передвигаться, но в его кузове сооружена баня. Она собиралась около двух месяцев, а основной акцент сделан на печь — топлива используется немного и оно разнообразное — дрова, пелетты, другие виды твердого топлива. Бак с горячей водой интегрирован в печь, его объем 80 литров, а в самой бане тепло уютно и пахнет деревом.