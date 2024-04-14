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12 апреля 2024

Из ЯНАО в зону СВО отправили баню на колесах. Видео

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Пермские термы, ул. Героев Хасана, д. 42В. Пермь , баня, жар, сауна, парная
Баня для ямальских военных сделана в кузове грузовика ЗИЛ-131 Фото:
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Ноябрьский фонд «Боевое Единство» отправил ямальским бойцам в зону СВО баню на колесах, вагон-дом и машину. Общественники поблагодарили всех, кто помогал и участвовал в сборе и отправке.

«Отправили в один из наших батальонов баню и вагон-дом. В другой ямальский батальон Chevrolet Niva. Спасибо всем кто помогал на всех этапах», — написано на странице фонда «ВКонтакте».

Баня сделана на основе грузовика ЗИЛ-131. Автомобиль на ходу, он способен передвигаться, но в его кузове сооружена баня. Она собиралась около двух месяцев, а основной акцент сделан на печь — топлива используется немного и оно разнообразное — дрова, пелетты, другие виды твердого топлива. Бак с горячей водой интегрирован в печь, его объем 80 литров, а в самой бане тепло уютно и пахнет деревом.

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Ноябрьский фонд «Боевое Единство» отправил ямальским бойцам в зону СВО баню на колесах, вагон-дом и машину. Общественники поблагодарили всех, кто помогал и участвовал в сборе и отправке. «Отправили в один из наших батальонов баню и вагон-дом. В другой ямальский батальон Chevrolet Niva. Спасибо всем кто помогал на всех этапах», — написано на странице фонда «ВКонтакте». Баня сделана на основе грузовика ЗИЛ-131. Автомобиль на ходу, он способен передвигаться, но в его кузове сооружена баня. Она собиралась около двух месяцев, а основной акцент сделан на печь — топлива используется немного и оно разнообразное — дрова, пелетты, другие виды твердого топлива. Бак с горячей водой интегрирован в печь, его объем 80 литров, а в самой бане тепло уютно и пахнет деревом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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