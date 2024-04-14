14 апреля 2024

В Курганской области десятки новых домов и участков ушли под воду из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, река, потоп, половодье, уй, паводок, наводнение, резиновая лодка, стихийное бедствие, разлив
В Курганской области новые дома и участки затопила водой Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Сотрудники МЧС сообщили, что в Курганской области подтоплены сотни участков и дома в пяти округах. За сутки их количество возросло более чем на сотню, рассказали в ведомстве.

«По состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок», — говорится в telegram-канале регионального ведомства. За сутки добавились 5 домов и 98 новых участков.

В МЧС проинформировали, что вода отошла от одного из владений. Это случилось в деревне Плотниково Притобольного округа.

Ранее URA.Ru сообщало, что в Кургане резко вырос уровень реки Тобол. Горожане сообщили, что воды выходит на набережную. Эти и другие новости о паводке в Курганской области узнавайте в нашей онлайн-трансляции.

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Сотрудники МЧС сообщили, что в Курганской области подтоплены сотни участков и дома в пяти округах. За сутки их количество возросло более чем на сотню, рассказали в ведомстве. «По состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок», — говорится в telegram-канале регионального ведомства. За сутки добавились 5 домов и 98 новых участков. В МЧС проинформировали, что вода отошла от одного из владений. Это случилось в деревне Плотниково Притобольного округа. Ранее URA.Ru сообщало, что в Кургане резко вырос уровень реки Тобол. Горожане сообщили, что воды выходит на набережную. Эти и другие новости о паводке в Курганской области узнавайте в нашей онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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