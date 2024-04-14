В Курганской области десятки новых домов и участков ушли под воду из-за паводка

15 апреля 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

В Курганской области новые дома и участки затопила водой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Сотрудники МЧС сообщили, что в Курганской области подтоплены сотни участков и дома в пяти округах. За сутки их количество возросло более чем на сотню, рассказали в ведомстве. «По состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок», — говорится в telegram-канале регионального ведомства. За сутки добавились 5 домов и 98 новых участков. В МЧС проинформировали, что вода отошла от одного из владений. Это случилось в деревне Плотниково Притобольного округа. Ранее URA.Ru сообщало, что в Кургане резко вырос уровень реки Тобол. Горожане сообщили, что воды выходит на набережную. Эти и другие новости о паводке в Курганской области узнавайте в нашей онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники МЧС сообщили, что в Курганской области подтоплены сотни участков и дома в пяти округах. За сутки их количество возросло более чем на сотню, рассказали в ведомстве. «По состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок», — говорится в telegram-канале регионального ведомства. За сутки добавились 5 домов и 98 новых участков. В МЧС проинформировали, что вода отошла от одного из владений. Это случилось в деревне Плотниково Притобольного округа. Ранее URA.Ru сообщало, что в Кургане резко вырос уровень реки Тобол. Горожане сообщили, что воды выходит на набережную. Эти и другие новости о паводке в Курганской области узнавайте в нашей онлайн-трансляции.