Вода из Тобола начала топить набережную в Кургане. Фото

15 апреля 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

В Кургане начало подтоплять городскую набережную (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане 15 апреля резко вырос уровень воды в Тоболе, начало подтоплять набережную. Горожане делятся фото. «Набережную Тобола топит водой из-за паводка. Уровень за сутки повысился почти на полтора метра», — рассказали курганцы URA.RU. Ранее сообщилось, что в Кургане 15 апреля уровень воды в реке Тобол составил 631 см. Однако пожилые горожане говорят, что до пика паводка еще далеко. Они вспоминают 1994 год, а некоторые даже 1947 год, когда город напоминал Венецию. Набережная в Кургане 15 апреля Фото: читатель URA.RU Вид на набережную в Кургане в условиях паводка Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане 15 апреля резко вырос уровень воды в Тоболе, начало подтоплять набережную. Горожане делятся фото. «Набережную Тобола топит водой из-за паводка. Уровень за сутки повысился почти на полтора метра», — рассказали курганцы URA.RU. Ранее сообщилось, что в Кургане 15 апреля уровень воды в реке Тобол составил 631 см. Однако пожилые горожане говорят, что до пика паводка еще далеко. Они вспоминают 1994 год, а некоторые даже 1947 год, когда город напоминал Венецию.