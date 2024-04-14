14 апреля 2024

Вода из Тобола начала топить набережную в Кургане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Река Тобол Курган, купание запрещено, река тобол, паводок
В Кургане начало подтоплять городскую набережную (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане 15 апреля резко вырос уровень воды в Тоболе, начало подтоплять набережную. Горожане делятся фото.

«Набережную Тобола топит водой из-за паводка. Уровень за сутки повысился почти на полтора метра», — рассказали курганцы URA.RU.

Ранее сообщилось, что в Кургане 15 апреля уровень воды в реке Тобол составил 631 см. Однако пожилые горожане говорят, что до пика паводка еще далеко. Они вспоминают 1994 год, а некоторые даже 1947 год, когда город напоминал Венецию.

Набережная в Кургане 15 апреля
Набережная в Кургане 15 апреля
Фото:
Вид на набережную в Кургане в условиях паводка
Вид на набережную в Кургане в условиях паводка
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане 15 апреля резко вырос уровень воды в Тоболе, начало подтоплять набережную. Горожане делятся фото. «Набережную Тобола топит водой из-за паводка. Уровень за сутки повысился почти на полтора метра», — рассказали курганцы URA.RU. Ранее сообщилось, что в Кургане 15 апреля уровень воды в реке Тобол составил 631 см. Однако пожилые горожане говорят, что до пика паводка еще далеко. Они вспоминают 1994 год, а некоторые даже 1947 год, когда город напоминал Венецию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...