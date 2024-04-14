В Кургане начало подтоплять городскую набережную (архивное фото)
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане 15 апреля резко вырос уровень воды в Тоболе, начало подтоплять набережную. Горожане делятся фото.
«Набережную Тобола топит водой из-за паводка. Уровень за сутки повысился почти на полтора метра», — рассказали курганцы URA.RU.
Ранее сообщилось, что в Кургане 15 апреля уровень воды в реке Тобол составил 631 см. Однако пожилые горожане говорят, что до пика паводка еще далеко. Они вспоминают 1994 год, а некоторые даже 1947 год, когда город напоминал Венецию.
Набережная в Кургане 15 апреля
Вид на набережную в Кургане в условиях паводка
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