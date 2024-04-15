Вода из реки Тобол наступает на любимый курганцами пляж в центре города. Фото, видео

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Тобол стал подтоплять популярный курганский пляж «Бабьи пески»
Тобол стал подтоплять популярный курганский пляж «Бабьи пески» Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Вода из реки Тобол в Кургане 15 апреля начала наступать на один из самых популярных городских пляжей среди местных жителей «Бабьи пески» в центре города. Река, достигшая, по данным на 12:00, отметки в 664 сантиметра, заполняет пляжную зону и объекты на ней, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Вода из поднимающегося Тобола начала подниматься и заполнять пляж „Бабьи пески“ возле центрального парка культуры и отдыха», — передает корреспондент. На кадрах, снятых им, видно, как вода начала постепенно двигаться от начала берега пляжа в его глубь, но пока остается на безопасном уровне.

Ранее URA.RU писало, что уровень воды в Тоболе повысился за сутки на 140 см и подобрался к отметке 6,5 метров. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства.

Вода из Тобола стала подтапливать объекты на пляже «Бабьи пески» в Кургане
Вода из Тобола стала подтапливать объекты на пляже «Бабьи пески» в Кургане
Фото:
Уровень воды в Тоболе в обед 15 апреля составил 664 см
Уровень воды в Тоболе в обед 15 апреля составил 664 см
Фото:
Река начала выходить за пределы привычного русла в Кургане
Река начала выходить за пределы привычного русла в Кургане
Фото:

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Вода из реки Тобол в Кургане 15 апреля начала наступать на один из самых популярных городских пляжей среди местных жителей «Бабьи пески» в центре города. Река, достигшая, по данным на 12:00, отметки в 664 сантиметра, заполняет пляжную зону и объекты на ней, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Вода из поднимающегося Тобола начала подниматься и заполнять пляж „Бабьи пески“ возле центрального парка культуры и отдыха», — передает корреспондент. На кадрах, снятых им, видно, как вода начала постепенно двигаться от начала берега пляжа в его глубь, но пока остается на безопасном уровне. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в Тоболе повысился за сутки на 140 см и подобрался к отметке 6,5 метров. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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