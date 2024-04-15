Вода из реки Тобол в Кургане 15 апреля начала наступать на один из самых популярных городских пляжей среди местных жителей «Бабьи пески» в центре города. Река, достигшая, по данным на 12:00, отметки в 664 сантиметра, заполняет пляжную зону и объекты на ней, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Вода из поднимающегося Тобола начала подниматься и заполнять пляж „Бабьи пески“ возле центрального парка культуры и отдыха», — передает корреспондент. На кадрах, снятых им, видно, как вода начала постепенно двигаться от начала берега пляжа в его глубь, но пока остается на безопасном уровне.
Ранее URA.RU писало, что уровень воды в Тоболе повысился за сутки на 140 см и подобрался к отметке 6,5 метров. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства.
Вода из Тобола стала подтапливать объекты на пляже «Бабьи пески» в Кургане
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Вода из реки Тобол в Кургане 15 апреля начала наступать на один из самых популярных городских пляжей среди местных жителей «Бабьи пески» в центре города. Река, достигшая, по данным на 12:00, отметки в 664 сантиметра, заполняет пляжную зону и объекты на ней, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Вода из поднимающегося Тобола начала подниматься и заполнять пляж „Бабьи пески“ возле центрального парка культуры и отдыха», — передает корреспондент. На кадрах, снятых им, видно, как вода начала постепенно двигаться от начала берега пляжа в его глубь, но пока остается на безопасном уровне. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в Тоболе повысился за сутки на 140 см и подобрался к отметке 6,5 метров. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства.