Вода из реки Тобол наступает на любимый курганцами пляж в центре города. Фото, видео

15 апреля 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Тобол стал подтоплять популярный курганский пляж «Бабьи пески» Фото: Владимир Жабриков новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Вода из реки Тобол в Кургане 15 апреля начала наступать на один из самых популярных городских пляжей среди местных жителей «Бабьи пески» в центре города. Река, достигшая, по данным на 12:00, отметки в 664 сантиметра, заполняет пляжную зону и объекты на ней, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Вода из поднимающегося Тобола начала подниматься и заполнять пляж „Бабьи пески“ возле центрального парка культуры и отдыха», — передает корреспондент. На кадрах, снятых им, видно, как вода начала постепенно двигаться от начала берега пляжа в его глубь, но пока остается на безопасном уровне. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в Тоболе повысился за сутки на 140 см и подобрался к отметке 6,5 метров. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства. Вода из Тобола стала подтапливать объекты на пляже «Бабьи пески» в Кургане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уровень воды в Тоболе в обед 15 апреля составил 664 см Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Река начала выходить за пределы привычного русла в Кургане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вода из реки Тобол в Кургане 15 апреля начала наступать на один из самых популярных городских пляжей среди местных жителей «Бабьи пески» в центре города. Река, достигшая, по данным на 12:00, отметки в 664 сантиметра, заполняет пляжную зону и объекты на ней, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Вода из поднимающегося Тобола начала подниматься и заполнять пляж „Бабьи пески“ возле центрального парка культуры и отдыха», — передает корреспондент. На кадрах, снятых им, видно, как вода начала постепенно двигаться от начала берега пляжа в его глубь, но пока остается на безопасном уровне. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в Тоболе повысился за сутки на 140 см и подобрался к отметке 6,5 метров. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства.