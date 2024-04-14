Пропавшего на Алтае Тюменца нашли мертвым

Сейчас следователи Алтая выясняют обстоятельства смерти 23-летнего тюменца Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тело Тюменца, Кирилла Малыгина, который пропал на Алтае около полутора месяцев назад, нашли недалеко от турбазы. Об этом сообщили представители следственного комитета республики Алтай.

«По предварительным данным, 08 апреля 2024 года около 16 часов жители города Новокузнецка прибыли в село Артыбаш Турочакского района Республики Алтай, где недалеко от туристической базы „Горное Озеро“ обнаружили на территории своего земельного участка, расположенного по улице Телецкая, тело мужчины без признаков жизни, о чем сразу же сообщили в правоохранительных органы.», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Рядом с телом правоохранители нашли личные вещи погибшего: паспорт и телефон. Согласно предварительным данным, мужчина умер от переохлаждения. Следов насилия на теле не обнаружили.

23-летний житель Тюмени пропал 24 февраля. Он отправился из аэропорта Горно-Алтайска в село Артыбаш. Приехав на место, молодой человек вышел из такси, после этого он пошел в неизвестном направлении и пропал.

Ранее URA.RU сообщало, что во время семейной ссоры в Ялуторовске (Тюменская область) женщина нанесла своему мужу 15 ударов ножом. Конфликт возник во время совместного распития алкоголя.