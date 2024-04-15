Жители Кургана заметили, что в город во время паводка приплыл бобер. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«О, бобер», — удивился горожанин в видео, которое прислали в редакцию URA.RU. Бобра заметили на бережной. Он плавал возле травы и мусора.
Два года назад жители города заметили хромающего бобра на территории Центрального парка культуры и отдыха Кургана. Тогда у горожан разделились мнения откуда у бобра появились повреждения: одни предположили, что он пострадал от людей, другие, что от других животных.
В Кургане на 18:00 15 апреля уровень воды в реке Тобол составлял 694 см. Уровень воды продолжает расти. За актуальной информацией следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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Жители Кургана заметили, что в город во время паводка приплыл бобер. Об этом URA.RU сообщил читатель. «О, бобер», — удивился горожанин в видео, которое прислали в редакцию URA.RU. Бобра заметили на бережной. Он плавал возле травы и мусора. Два года назад жители города заметили хромающего бобра на территории Центрального парка культуры и отдыха Кургана. Тогда у горожан разделились мнения откуда у бобра появились повреждения: одни предположили, что он пострадал от людей, другие, что от других животных. В Кургане на 18:00 15 апреля уровень воды в реке Тобол составлял 694 см. Уровень воды продолжает расти. За актуальной информацией следите в онлайн-трансляции URA.RU.