Природа Экология В Курган во время наводнения приплыл бобер. Видео 15 апреля 2024 в 18:25 Размер текста - 17 + Бобра увидели возле набережной Кургана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жители Кургана заметили, что в город во время паводка приплыл бобер. Об этом URA.RU сообщил читатель. «О, бобер», — удивился горожанин в видео, которое прислали в редакцию URA.RU. Бобра заметили на бережной. Он плавал возле травы и мусора. Два года назад жители города заметили хромающего бобра на территории Центрального парка культуры и отдыха Кургана. Тогда у горожан разделились мнения откуда у бобра появились повреждения: одни предположили, что он пострадал от людей, другие, что от других животных. В Кургане на 18:00 15 апреля уровень воды в реке Тобол составлял 694 см. Уровень воды продолжает расти. За актуальной информацией следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители Кургана заметили, что в город во время паводка приплыл бобер. Об этом URA.RU сообщил читатель. «О, бобер», — удивился горожанин в видео, которое прислали в редакцию URA.RU. Бобра заметили на бережной. Он плавал возле травы и мусора. Два года назад жители города заметили хромающего бобра на территории Центрального парка культуры и отдыха Кургана. Тогда у горожан разделились мнения откуда у бобра появились повреждения: одни предположили, что он пострадал от людей, другие, что от других животных. В Кургане на 18:00 15 апреля уровень воды в реке Тобол составлял 694 см. Уровень воды продолжает расти. За актуальной информацией следите в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям