Оппозиционный депутат подал в суд на гордуму Ноябрьска

15 апреля 2024 в 21:22 Размер текста - 17 +

Депутат из ЯНАО подал иск на гордуму Ноябрьска Фото: Сергей Русанов © URA.RU Оппозиционный депутат Александр Бондарчук подал иск против городской думы Ноябрьска. Причиной судебных разбирательств стал отказ предоставлять протоколы заседаний думы и конкретных комиссий — поделился с агентством Бондарчук. «В конце 2023 года Городской Думой, при попустительстве аппарата Городской Думы, по моему мнению, были допущены ряд серьезных нарушений регламента: по формированию плана работ Городской Думы на 2024 год, по рассмотрению и утверждению городского бюджета на 2024 год и другие нарушения.», — рассказал Бондарчук. Отказ в предоставлении информации усилил подозрения депутата в недобросовестности руководства. Агентство направило запрос на комментарий в аппарат гордумы Ноябрьска. Представители аппарата ответили корреспонденту URA.RU, что не обладают информацией об иске. Бондарчук уверен, что руководство думы противодействует его полномочиям на протяжении всей депутатской деятельности. В декабре прошлого года депутат обращался в прокуратуру с заявлением о превышении должностных полномочий главой гордумы Ириной Ращупкиной. Ранее URA.RU сообщало, что Бондарчук сам стал фигурантом дела об административном правонарушении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оппозиционный депутат Александр Бондарчук подал иск против городской думы Ноябрьска. Причиной судебных разбирательств стал отказ предоставлять протоколы заседаний думы и конкретных комиссий — поделился с агентством Бондарчук. «В конце 2023 года Городской Думой, при попустительстве аппарата Городской Думы, по моему мнению, были допущены ряд серьезных нарушений регламента: по формированию плана работ Городской Думы на 2024 год, по рассмотрению и утверждению городского бюджета на 2024 год и другие нарушения.», — рассказал Бондарчук. Отказ в предоставлении информации усилил подозрения депутата в недобросовестности руководства. Агентство направило запрос на комментарий в аппарат гордумы Ноябрьска. Представители аппарата ответили корреспонденту URA.RU, что не обладают информацией об иске. Бондарчук уверен, что руководство думы противодействует его полномочиям на протяжении всей депутатской деятельности. В декабре прошлого года депутат обращался в прокуратуру с заявлением о превышении должностных полномочий главой гордумы Ириной Ращупкиной. Ранее URA.RU сообщало, что Бондарчук сам стал фигурантом дела об административном правонарушении.