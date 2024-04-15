Оппозиционный депутат подал в суд на гордуму Ноябрьска

Оппозиционный депутат Александр Бондарчук подал иск против городской думы Ноябрьска. Причиной судебных разбирательств стал отказ предоставлять протоколы заседаний думы и конкретных комиссий — поделился с агентством Бондарчук.
«В конце 2023 года Городской Думой, при попустительстве аппарата Городской Думы, по моему мнению, были допущены ряд серьезных нарушений регламента: по формированию плана работ Городской Думы на 2024 год, по рассмотрению и утверждению городского бюджета на 2024 год и другие нарушения.», — рассказал Бондарчук. Отказ в предоставлении информации усилил подозрения депутата в недобросовестности руководства.
Агентство направило запрос на комментарий в аппарат гордумы Ноябрьска. Представители аппарата ответили корреспонденту URA.RU, что не обладают информацией об иске.
Бондарчук уверен, что руководство думы противодействует его полномочиям на протяжении всей депутатской деятельности. В декабре прошлого года депутат обращался в прокуратуру с заявлением о превышении должностных полномочий главой гордумы Ириной Ращупкиной. Ранее URA.RU сообщало, что Бондарчук сам стал фигурантом дела об административном правонарушении.
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Оппозиционный депутат Александр Бондарчук подал иск против городской думы Ноябрьска. Причиной судебных разбирательств стал отказ предоставлять протоколы заседаний думы и конкретных комиссий — поделился с агентством Бондарчук. «В конце 2023 года Городской Думой, при попустительстве аппарата Городской Думы, по моему мнению, были допущены ряд серьезных нарушений регламента: по формированию плана работ Городской Думы на 2024 год, по рассмотрению и утверждению городского бюджета на 2024 год и другие нарушения.», — рассказал Бондарчук. Отказ в предоставлении информации усилил подозрения депутата в недобросовестности руководства. Агентство направило запрос на комментарий в аппарат гордумы Ноябрьска. Представители аппарата ответили корреспонденту URA.RU, что не обладают информацией об иске. Бондарчук уверен, что руководство думы противодействует его полномочиям на протяжении всей депутатской деятельности. В декабре прошлого года депутат обращался в прокуратуру с заявлением о превышении должностных полномочий главой гордумы Ириной Ращупкиной. Ранее URA.RU сообщало, что Бондарчук сам стал фигурантом дела об административном правонарушении.