Часть жилых комплексов из центральной части города Кургана находится в зоне затопления. URA.RU подготовило информацию, какие именно жилые комплексы рискуют столкнуться со стихией воды.
«От реки Тобол возможно затопление следующих территорий и объектов: микрорайоны Нижняя Утятка, Старокомогоровка, Тополя, Черемухово (восточная часть), Осиновка, Глинки, Челноково, Чернышова, Малое Чаусово, Ключи (западная часть), Увал (частично), Вороновка, Северный (частично), Кулацкий, Арбинка, Храпово», — указано на сайте правительства Курганской области.
Близко к зоне подтопления находится ЖК «Олимп 2», но не входит в нее. Линия подтопления проходит, скрывая почти всю улицу Климова, не заходя на Сибирскую. Жилой комплекс «Воробьевы горы» не отмечен как подтопляемый, но к черте находится крайне близко. Далее в зоне подтопления может оказаться ЖК «Династия»: граница проходит по территории нового жилого комплекса. Также в подтопляемой зоне расположен парк ЦПКиО, за которым по улице Карельцева проходит граница. Микрорайон Шевелевка почти полностью может быть подтоплен. Из-за этого под угрозой затопления также находится строящийся в микрорайоне жилой комплекс «Тихий берег» и ряд других объектов недвижимости.
Ранее URA.RU писало, что некоторые курганские микрорайоны остались без электричества из-за паводка. В список попали десятки населенных пунктов и СНТ.
Скрин: геопортал Курганской области
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Часть жилых комплексов из центральной части города Кургана находится в зоне затопления. URA.RU подготовило информацию, какие именно жилые комплексы рискуют столкнуться со стихией воды. «От реки Тобол возможно затопление следующих территорий и объектов: микрорайоны Нижняя Утятка, Старокомогоровка, Тополя, Черемухово (восточная часть), Осиновка, Глинки, Челноково, Чернышова, Малое Чаусово, Ключи (западная часть), Увал (частично), Вороновка, Северный (частично), Кулацкий, Арбинка, Храпово», — указано на сайте правительства Курганской области. Близко к зоне подтопления находится ЖК «Олимп 2», но не входит в нее. Линия подтопления проходит, скрывая почти всю улицу Климова, не заходя на Сибирскую. Жилой комплекс «Воробьевы горы» не отмечен как подтопляемый, но к черте находится крайне близко. Далее в зоне подтопления может оказаться ЖК «Династия»: граница проходит по территории нового жилого комплекса. Также в подтопляемой зоне расположен парк ЦПКиО, за которым по улице Карельцева проходит граница. Микрорайон Шевелевка почти полностью может быть подтоплен. Из-за этого под угрозой затопления также находится строящийся в микрорайоне жилой комплекс «Тихий берег» и ряд других объектов недвижимости. Ранее URA.RU писало, что некоторые курганские микрорайоны остались без электричества из-за паводка. В список попали десятки населенных пунктов и СНТ.