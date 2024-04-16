В Тюменской области сын убил отца металлическим ковшом

Житель Ярковского района Тюменской области в состоянии опьянения убил своего отца: он забил его металлическим ковшом, а также кулаками. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по региону.
«Житель Ярковского района обвиняется в причинении смертельных травм своему отцу. По версии следствия, 13 апреля между 40-летним обвиняемым и его 65-летним отцом в ходе распития спиртного произошел конфликт. Обвиняемый нанес родителю несколько ударов металлическим ковшом, а также совершил удары кулаками по голове и телу. Пострадавший скончался», — рассказали в ведомстве.
В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Житель Ярковского района Тюменской области в состоянии опьянения убил своего отца: он забил его металлическим ковшом, а также кулаками. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по региону. «Житель Ярковского района обвиняется в причинении смертельных травм своему отцу. По версии следствия, 13 апреля между 40-летним обвиняемым и его 65-летним отцом в ходе распития спиртного произошел конфликт. Обвиняемый нанес родителю несколько ударов металлическим ковшом, а также совершил удары кулаками по голове и телу. Пострадавший скончался», — рассказали в ведомстве. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.