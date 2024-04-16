В Тюменской области сын убил отца металлическим ковшом

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Мужчина напал на отца во время пьянки Фото:

Житель Ярковского района Тюменской области в состоянии опьянения убил своего отца: он забил его металлическим ковшом, а также кулаками. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по региону.

«Житель Ярковского района обвиняется в причинении смертельных травм своему отцу. По версии следствия, 13 апреля между 40-летним обвиняемым и его 65-летним отцом в ходе распития спиртного произошел конфликт. Обвиняемый нанес родителю несколько ударов металлическим ковшом, а также совершил удары кулаками по голове и телу. Пострадавший скончался», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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Житель Ярковского района Тюменской области в состоянии опьянения убил своего отца: он забил его металлическим ковшом, а также кулаками. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по региону. «Житель Ярковского района обвиняется в причинении смертельных травм своему отцу. По версии следствия, 13 апреля между 40-летним обвиняемым и его 65-летним отцом в ходе распития спиртного произошел конфликт. Обвиняемый нанес родителю несколько ударов металлическим ковшом, а также совершил удары кулаками по голове и телу. Пострадавший скончался», — рассказали в ведомстве. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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