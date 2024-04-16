Под Курганом в микрорайоне Тополя жилые дома ушли под воду до самых крыш. Фотографии утонувшего в ходе наводнения жилья размещено в telegram-канале мэрии города.
«В микрорайон Тополя вчера вечером зашла вода. Число подтопленных улиц увеличивается с каждой минутой. Призываем вас срочно эвакуироваться», — говорится в сообщении.
В микрорайоне продолжается эвакуация граждан. Автобусы готовы принять всех желающих возле моста по ул. Казейкина и отвезти в пункт временного размещения в школе № 23.
Ранее URA.RU писало, что жители утопающего микрорайона Тополя отказываются эвакуироваться из-за мародеров. Горожане опасаются, что их дома будут разграблены, если они не будут их охранять. О самых важных событиях, связанных с наводнением на территории — в онлайн-трансляции.
В микрорайоне Тополя дома затапливает до самых крыш
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Под Курганом в микрорайоне Тополя жилые дома ушли под воду до самых крыш. Фотографии утонувшего в ходе наводнения жилья размещено в telegram-канале мэрии города. «В микрорайон Тополя вчера вечером зашла вода. Число подтопленных улиц увеличивается с каждой минутой. Призываем вас срочно эвакуироваться», — говорится в сообщении. В микрорайоне продолжается эвакуация граждан. Автобусы готовы принять всех желающих возле моста по ул. Казейкина и отвезти в пункт временного размещения в школе № 23. Ранее URA.RU писало, что жители утопающего микрорайона Тополя отказываются эвакуироваться из-за мародеров. Горожане опасаются, что их дома будут разграблены, если они не будут их охранять. О самых важных событиях, связанных с наводнением на территории — в онлайн-трансляции.