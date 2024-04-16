Под Курганом наводнение затопило дома до самых крыш. Фото

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Звериноголовское. Курган, крыша, эвакуация, половодье, паводок, наводнение, потоп, дом
В микрорайоне Кургана вода затапливает дома до крыш Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Под Курганом в микрорайоне Тополя жилые дома ушли под воду до самых крыш. Фотографии утонувшего в ходе наводнения жилья размещено в telegram-канале мэрии города.

«В микрорайон Тополя вчера вечером зашла вода. Число подтопленных улиц увеличивается с каждой минутой. Призываем вас срочно эвакуироваться», — говорится в сообщении.

В микрорайоне продолжается эвакуация граждан. Автобусы готовы принять всех желающих возле моста по ул. Казейкина и отвезти в пункт временного размещения в школе № 23.

Ранее URA.RU писало, что жители утопающего микрорайона Тополя отказываются эвакуироваться из-за мародеров. Горожане опасаются, что их дома будут разграблены, если они не будут их охранять. О самых важных событиях, связанных с наводнением на территории — в онлайн-трансляции.

В микрорайоне Тополя дома затапливает до самых крыш
В микрорайоне Тополя дома затапливает до самых крыш
Фото:
Туалеты и другие постройки плавают на затопленных участках
Туалеты и другие постройки плавают на затопленных участках
Фото:
15 апреля в микрорайоне была объявлена срочная эвакуация
15 апреля в микрорайоне была объявлена срочная эвакуация
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Уровень воды в Тоболе продолжает активно расти
Уровень воды в Тоболе продолжает активно расти
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Под Курганом в микрорайоне Тополя жилые дома ушли под воду до самых крыш. Фотографии утонувшего в ходе наводнения жилья размещено в telegram-канале мэрии города. «В микрорайон Тополя вчера вечером зашла вода. Число подтопленных улиц увеличивается с каждой минутой. Призываем вас срочно эвакуироваться», — говорится в сообщении. В микрорайоне продолжается эвакуация граждан. Автобусы готовы принять всех желающих возле моста по ул. Казейкина и отвезти в пункт временного размещения в школе № 23. Ранее URA.RU писало, что жители утопающего микрорайона Тополя отказываются эвакуироваться из-за мародеров. Горожане опасаются, что их дома будут разграблены, если они не будут их охранять. О самых важных событиях, связанных с наводнением на территории — в онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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