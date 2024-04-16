Происшествия Под Курганом наводнение затопило дома до самых крыш. Фото 16 апреля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 + В микрорайоне Кургана вода затапливает дома до крыш Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Под Курганом в микрорайоне Тополя жилые дома ушли под воду до самых крыш. Фотографии утонувшего в ходе наводнения жилья размещено в telegram-канале мэрии города. «В микрорайон Тополя вчера вечером зашла вода. Число подтопленных улиц увеличивается с каждой минутой. Призываем вас срочно эвакуироваться», — говорится в сообщении. В микрорайоне продолжается эвакуация граждан. Автобусы готовы принять всех желающих возле моста по ул. Казейкина и отвезти в пункт временного размещения в школе № 23. Ранее URA.RU писало, что жители утопающего микрорайона Тополя отказываются эвакуироваться из-за мародеров. Горожане опасаются, что их дома будут разграблены, если они не будут их охранять. О самых важных событиях, связанных с наводнением на территории — в онлайн-трансляции. В микрорайоне Тополя дома затапливает до самых крыш Админстрация города Кургана Фото: Туалеты и другие постройки плавают на затопленных участках Админстрация города Кургана Фото: 15 апреля в микрорайоне была объявлена срочная эвакуация Админстрация города Кургана Фото: Уровень воды в Тоболе продолжает активно расти Админстрация города Кургана Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Под Курганом в микрорайоне Тополя жилые дома ушли под воду до самых крыш. Фотографии утонувшего в ходе наводнения жилья размещено в telegram-канале мэрии города. «В микрорайон Тополя вчера вечером зашла вода. Число подтопленных улиц увеличивается с каждой минутой. Призываем вас срочно эвакуироваться», — говорится в сообщении. В микрорайоне продолжается эвакуация граждан. Автобусы готовы принять всех желающих возле моста по ул. Казейкина и отвезти в пункт временного размещения в школе № 23. Ранее URA.RU писало, что жители утопающего микрорайона Тополя отказываются эвакуироваться из-за мародеров. Горожане опасаются, что их дома будут разграблены, если они не будут их охранять. О самых важных событиях, связанных с наводнением на территории — в онлайн-трансляции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям