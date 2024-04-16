Паводок подступает к деревням в Тюменской области и топит дороги: главное к вечеру 16 апреля

Жители Тюменской области столкнулись с первым паводком

Затопление началось с сел Казанского района Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Уровень воды в реке Ишим приблизился к критическому значению. Жителей сразу нескольких сел и деревень призвали срочно эвакуироваться. Школьников Ишима, Ишимского, Казанского и Упоровского районов перевели на дистант. Главное о паводке на вечер 16 апреля — в сбойке URA.RU.

Вода пребывает в реке Ишим, первые сообщения об эвакуации

Первые сообщения об эвакуации начали поступать уже с утра. Жителям села Казанское пришли смс, в которых людей просили срочно покинуть дома, взяв личные вещи и документы. Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка Казанского района тем временем достиг критериев опасного половодья. 16 апреля вода поднялась на 808 см, при этом критической отметкой является 800 см.

Перекрытие дорог и ограничение движения

В Тюменской области временно ограничено движение транспорта по двум низководным мостам. В Абатском районе — через реку Ишим, на третьем км автомобильной дороги Ощепково-Назарово, и в Ишимском районе — через реку Ишим, на первом км автомобильной дороги «Подъезд к д. Рагозина».

В зоне ЧС заработал первый пункт временного размещения

В селе Ильинка разместился первый ПВР. Он находится на втором этаже детского центра «Березка». Пункт рассчитан на 250 человек, спальных мест — 81. Эвакуированным будет предоставляться еда.

Первый ПВР появился в детском центре «Березка» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В селах началась массовая вакцинация от гепатита А

В селе Казанское люди ставят прививки от гепатита А. Вакцинация необходима жителям муниципалитетов, попадающих в зону вероятного подтопления. В первую очередь — лицам, участвующим в ликвидации последствий ЧС, детям до 14 лет, работникам, чья деятельность связана с производством/реализацией продуктов питания и питьевой воды, коммунальным и бытовым обслуживанием населения, специалистам медицинских и образовательных организаций. Медсестры и врачи работают на пунктах сверхурочно.

Экстренное обращение губернатора и призыв к немедленной эвакуации

Губернатор Тюменской области Александр Моор выпустил срочное обращение к жителям Казанского и Ишимского районов, Ишима. Он сообщил, что воды, вопреки прогнозам гидрологов, будет больше, чем ожидалось по первым данным. Существует угроза прорыва дамб. Началась срочная эвакуация населения. Жителей сразу 15 населенных пунктов призвали срочно собирать вещи первой необходимости и покинуть свои дома. Школьников Ишима, Ишимского, Казанского и Упоровского районов перевели на дистант.

Затопление села Афонькино

Вода в село Афонькино прибила всего за несколько часов. Дороги оказались затоплены. Люди эвакуировались из села, покидая дома в зоне затопления.

Жители соседних сел приезжают на помощь в подтопляемые районы, количество эвакуированных людей

Люди приезжают за 30 км, чтобы помочь жителям села Казанского укреплять дамбу. Сельчане приезжают целыми семьями и рабочими бригадами. К вечеру 16 апреля из сел эвакуированы около 800 человек. Часть из них находится в ПВР.