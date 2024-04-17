В Тюменской облдуме начнется уплотнение из-за капремонта

В Тюменской облдуме начнется уплотнение сотрудников Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сотрудников аппарата Тюменской облдумы начнут уплотнять и «подселять» в чужие кабинеты. Применить практику, зародившуюся в годы революции, придется из-за капремонта здания. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменской политики.

«Во время ремонта половину аппаратчиков просто „подселят“ в кабинеты к другим сотрудникам. А после — наоборот. Кабинеты и без того тесные. Как будут организованы рабочие места? — не понятно», — сообщают собеседники агентства.

Инсайдеры допускают, что работа облдумы может быть частично парализована. Ранее URA.RU сообщало о том, что сотрудники аппарата Тюменской облдумы готовят проект новой планировки здания заксобрания. Все потому, что им стало тесно из-за большого количества маскировочных сетей.