Сотрудников аппарата Тюменской облдумы начнут уплотнять

В Тюменской облдуме начнется уплотнение из-за капремонта
© Служба новостей «URA.RU»
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Здания. Тюмень, областная дума, облдума тюмень
В Тюменской облдуме начнется уплотнение сотрудников Фото:

Сотрудников аппарата Тюменской облдумы начнут уплотнять и «подселять» в чужие кабинеты. Применить практику, зародившуюся в годы революции, придется из-за капремонта здания. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменской политики.

«Во время ремонта половину аппаратчиков просто „подселят“ в кабинеты к другим сотрудникам. А после — наоборот. Кабинеты и без того тесные. Как будут организованы рабочие места? — не понятно», — сообщают собеседники агентства.

Инсайдеры допускают, что работа облдумы может быть частично парализована. Ранее URA.RU сообщало о том, что сотрудники аппарата Тюменской облдумы готовят проект новой планировки здания заксобрания. Все потому, что им стало тесно из-за большого количества маскировочных сетей.

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Сотрудников аппарата Тюменской облдумы начнут уплотнять и «подселять» в чужие кабинеты. Применить практику, зародившуюся в годы революции, придется из-за капремонта здания. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменской политики. «Во время ремонта половину аппаратчиков просто „подселят“ в кабинеты к другим сотрудникам. А после — наоборот. Кабинеты и без того тесные. Как будут организованы рабочие места? — не понятно», — сообщают собеседники агентства. Инсайдеры допускают, что работа облдумы может быть частично парализована. Ранее URA.RU сообщало о том, что сотрудники аппарата Тюменской облдумы готовят проект новой планировки здания заксобрания. Все потому, что им стало тесно из-за большого количества маскировочных сетей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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