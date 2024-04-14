В Тюменской облдуме стало тесно из-за маскировочных сетей

Сотрудники Тюменской облдумы готовят проект новой планировки для здания Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сотрудники аппарата Тюменской облдумы готовят проект новой планировки здания заксобрания. Все потому, что им стало тесно из-за большого количества маскировочных сетей. Об этом URA.RU стало известно от источников из тюменской политики.

«Сети заняли часть складских и тупиковых помещений в здании. Потесненные сотрудники аппарата в кулуарах обсуждают новую планировку, проект которой они хотят предложить спикеру облдумы Фуату Сайфитдинову. По их мнению, текущая планировка (еще со времен СССР) уже устарела, и даже когда СВО закончится, новый проект будет актуален», — сообщают собеседники агентства.

Успеть предложить свое видение аппаратчики должны успеть примерно до середины лета. По данным агентства, к 30 августа уже будут сдавать проектную документацию для проведения капитального ремонта здания заксобрания.

Ранее URA.RU сообщало о том, как руководство Тюменской облдумы распорядилось создать на базе заксобрания волонтерский центр. После этого сотрудников аппарата заставили массово плести маскировочные сети.