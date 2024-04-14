14 апреля 2024

В Тюменской облдуме стало тесно из-за маскировочных сетей

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники Тюменской облдумы готовят проект новой планировки для здания Фото:

Сотрудники аппарата Тюменской облдумы готовят проект новой планировки здания заксобрания. Все потому, что им стало тесно из-за большого количества маскировочных сетей. Об этом URA.RU стало известно от источников из тюменской политики.

«Сети заняли часть складских и тупиковых помещений в здании. Потесненные сотрудники аппарата в кулуарах обсуждают новую планировку, проект которой они хотят предложить спикеру облдумы Фуату Сайфитдинову. По их мнению, текущая планировка (еще со времен СССР) уже устарела, и даже когда СВО закончится, новый проект будет актуален», — сообщают собеседники агентства.

Успеть предложить свое видение аппаратчики должны успеть примерно до середины лета. По данным агентства, к 30 августа уже будут сдавать проектную документацию для проведения капитального ремонта здания заксобрания.

Ранее URA.RU сообщало о том, как руководство Тюменской облдумы распорядилось создать на базе заксобрания волонтерский центр. После этого сотрудников аппарата заставили массово плести маскировочные сети.

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Сотрудники аппарата Тюменской облдумы готовят проект новой планировки здания заксобрания. Все потому, что им стало тесно из-за большого количества маскировочных сетей. Об этом URA.RU стало известно от источников из тюменской политики. «Сети заняли часть складских и тупиковых помещений в здании. Потесненные сотрудники аппарата в кулуарах обсуждают новую планировку, проект которой они хотят предложить спикеру облдумы Фуату Сайфитдинову. По их мнению, текущая планировка (еще со времен СССР) уже устарела, и даже когда СВО закончится, новый проект будет актуален», — сообщают собеседники агентства. Успеть предложить свое видение аппаратчики должны успеть примерно до середины лета. По данным агентства, к 30 августа уже будут сдавать проектную документацию для проведения капитального ремонта здания заксобрания. Ранее URA.RU сообщало о том, как руководство Тюменской облдумы распорядилось создать на базе заксобрания волонтерский центр. После этого сотрудников аппарата заставили массово плести маскировочные сети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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