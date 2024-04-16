16 апреля 2024

Десятки жителей ЯНАО получат выплаты за охрану госграницы

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО утвердили выплаты для добровольцев, охраняющих госграницу Фото:

В ЯНАО утвердили выплату для добровольцев, участвующих в защите ямальского участка государственной границы. Об этом сообщили в официальном telegram-канале окружного департамента региональной безопасности.

«Выплата выплачивается гражданам один раз в квартал за участие в защите Государственной границы на добровольных началах. Включающее выполнение совместно с Пограничным управлением ФСБ РФ по западному арктическому району задач по обеспечению контроля за соблюдением режима госграницы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска», — сказано в сообщении.

В первом квартале 2024 года по 4 000 рублей получат 29 ямальцев. В возможности добровольцев также входит участие в розыске лиц, незаконно пересекающих границу, и разъяснение гражданам правил пограничного режима.

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В ЯНАО утвердили выплату для добровольцев, участвующих в защите ямальского участка государственной границы. Об этом сообщили в официальном telegram-канале окружного департамента региональной безопасности. «Выплата выплачивается гражданам один раз в квартал за участие в защите Государственной границы на добровольных началах. Включающее выполнение совместно с Пограничным управлением ФСБ РФ по западному арктическому району задач по обеспечению контроля за соблюдением режима госграницы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска», — сказано в сообщении. В первом квартале 2024 года по 4 000 рублей получат 29 ямальцев. В возможности добровольцев также входит участие в розыске лиц, незаконно пересекающих границу, и разъяснение гражданам правил пограничного режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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