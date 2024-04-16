В ЯНАО утвердили выплату для добровольцев, участвующих в защите ямальского участка государственной границы. Об этом сообщили в официальном telegram-канале окружного департамента региональной безопасности.
«Выплата выплачивается гражданам один раз в квартал за участие в защите Государственной границы на добровольных началах. Включающее выполнение совместно с Пограничным управлением ФСБ РФ по западному арктическому району задач по обеспечению контроля за соблюдением режима госграницы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска», — сказано в сообщении.
В первом квартале 2024 года по 4 000 рублей получат 29 ямальцев. В возможности добровольцев также входит участие в розыске лиц, незаконно пересекающих границу, и разъяснение гражданам правил пограничного режима.
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В ЯНАО утвердили выплату для добровольцев, участвующих в защите ямальского участка государственной границы. Об этом сообщили в официальном telegram-канале окружного департамента региональной безопасности. «Выплата выплачивается гражданам один раз в квартал за участие в защите Государственной границы на добровольных началах. Включающее выполнение совместно с Пограничным управлением ФСБ РФ по западному арктическому району задач по обеспечению контроля за соблюдением режима госграницы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска», — сказано в сообщении. В первом квартале 2024 года по 4 000 рублей получат 29 ямальцев. В возможности добровольцев также входит участие в розыске лиц, незаконно пересекающих границу, и разъяснение гражданам правил пограничного режима.