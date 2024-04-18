Жителя Сима Моисеева осудили на 23 года за убийство школьницы: что известно о преступлении. Фото, видео

Убийцу школьницы в Симе приговорили к 23 годам колонии

18 апреля 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Дмитрия Моисеева признали виновным и назначили наказание в виде 23 лет лишения свободы Фото: Павел Сидоров © URA.RU новость из сюжета Убийство 11-летней школьницы в Симе В Челябинском областном суде закончился процесс по делу в отношении жителя Сима Дмитрия Моисеева, обвиняемого в попытке изнасилования, надругательстве и убийстве 11-летней школьницы. С чего начиналось и чем закончилось уголовное дело в материале URA.RU. Пропажа школьницы О пропаже школьницы стало известно вечером 9 июля прошлого года. Местные жители вместе с волонтерами вышли на ее поиски, в том числе и Моисеев, дочь которого дружила с потерянной. Тогда еще все верили, что девочку найдут живой и невредимой. Но ни в день пропажи, ни на следующий поиски не увенчались успехом. Спустя сутки к установлению местонахождения девочки подключились правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Первые зацепки в поисках Новость по теме Пропавшую челябинскую школьницу нашли убитой На третий день поисков волонтеры обнаружили рюкзак девочки у реки. Прорабатывалась версия, что она утонула. На место была вызвана водолазная команда. Но в момент подготовки водолазов город потрясла новость о том, что девочка убита, а подозреваемый уже задержан. Как вышли на Моисеева Подключившись к поискам, оперативники стали опрашивать местных жителей, просматривать камеры видеонаблюдения. По ним то и смогли определить, что в день исчезновения девочка контактировала с Моисеевым: села к нему в машину. Только этого хватило, чтобы сразу после задержания он признался в ее убийстве. Он показал правоохранителям, где спрятал тело девочки, описал, как убивал ее. Попытка Моисеева прикинуться невменяемым Моисеев хоть и признался в содеянном, но так и не смог объяснить мотивы. Единственное, что он рассказал следователю, это то, что совершил все, якобы, в состоянии аффекта. По его словам, с детства у него были проблемы с психикой из-за пережитого заболевания (пневмонии). Ему категорически противопоказан алкоголь. Но в день убийства, отметил Моисеев, он выпил бутылку пива. После чего, по его словам, разум у него затуманился. Мужчину отправили на психиатрическую экспертизу, которая не выявила никаких проблем. Моисеев оказался вменяем. Предъявление обвинений и отправка в СИЗО Сразу после задержания Моисееву были предъявлены обвинения. На тот момент ему инкриминировали лишь убийство школьницы. После же в деле появились статьи о попытке изнасилования и насильственных действиях сексуального характера. Мужчину отправили в СИЗО, где он пробыл до приговора, и где будет ждать вступления приговора в силу. После задержания Моисеева отправили в СИЗО, где он продолжит находиться до вступления приговора в законную силу Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области Реакция областных властей на убийство школьницы Сразу после того, как стало известно об убийстве школьницы губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнование ее родителям и поручил помочь им. Семье была оказана комплексная поддержка. Похороны убитой девочки Школьницу похоронили 13 июля в Симе. Проститься с ребенком пришел весь город. Организацию похорон взяло на себя градообразующее предприятие ПАО «Агрегат». Расследование уголовного дела Расследование дела в отношении Моисеева продолжалось около семи месяцев. Подробности, по всем правилам, следствие скрыло от общественности. Обвиняемый же все это время находился в СИЗО. Данная мера неоднократно продлевалась. Начало судебного процесса Во второй декаде февраля текущего года материалы дела поступили в суд. В начале марта было проведено первое судебное заседание. Его, как и все последующие, провели в закрытом режиме. Спустя около месяца закончилась стадия судебного следствия, и участники перешли к прениям. Сторона обвинения запросила для Моисеева в качестве наказания пожизненное лишение свободы. Также прокурор попросил удовлетворить гражданский иск матери убитой девочки о возмещении морального вреда на сумму три миллиона рублей. Приговор Моисееву Новость по теме Челябинца, убившего школьницу в Симе, отправили в колонию на 23 года. Фото, видео Оглашение приговора Моисееву состоялось 18 апреля. На суде присутствовала мать убитой девочки и родители Моисеева. Его признали виновным по всем инкриминируемым преступлениям. По пп. «в», «д», «к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство) ему назначили наказание в виде 18 лет, по ч.3 ст. 30, п «б» ч.4 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование) — семь лет, по п «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) — 12 лет. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Моисееву назначили наказание в виде 23 лет лишения свободы. Первые пять из которых он проведет в тюрьме, оставшийся срок в колонии строгого режима. Также он должен выплатить семье убитой им девочки один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. После оглашения приговора мать Моисеева, да и сам осужденный заплакали. На вопросы журналистов родители мужчины ответить не смогли. «Очень тяжело», — лишь смогла выдавить из себя мать Моисеева. Будут ли стороны обжаловать решение суда Суровый приговор Моисееву пока не вступил в законную силу. Он будет дожидаться окончательного решения в СИЗО. У сторон есть 15 суток для подачи апелляционной жалобы или представления. Если это сделано не будет — приговор вступит в законную силу, и Моисеев отправится в тюрьму. По словам прокурора Ивана Кравцова, решение об обжаловании они смогут принять лишь после изучения мотивировочной части решения суда. 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В Челябинском областном суде закончился процесс по делу в отношении жителя Сима Дмитрия Моисеева, обвиняемого в попытке изнасилования, надругательстве и убийстве 11-летней школьницы. С чего начиналось и чем закончилось уголовное дело в материале URA.RU. О пропаже школьницы стало известно вечером 9 июля прошлого года. Местные жители вместе с волонтерами вышли на ее поиски, в том числе и Моисеев, дочь которого дружила с потерянной. Тогда еще все верили, что девочку найдут живой и невредимой. Но ни в день пропажи, ни на следующий поиски не увенчались успехом. Спустя сутки к установлению местонахождения девочки подключились правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства. На третий день поисков волонтеры обнаружили рюкзак девочки у реки. Прорабатывалась версия, что она утонула. На место была вызвана водолазная команда. Но в момент подготовки водолазов город потрясла новость о том, что девочка убита, а подозреваемый уже задержан. Подключившись к поискам, оперативники стали опрашивать местных жителей, просматривать камеры видеонаблюдения. По ним то и смогли определить, что в день исчезновения девочка контактировала с Моисеевым: села к нему в машину. Только этого хватило, чтобы сразу после задержания он признался в ее убийстве. Он показал правоохранителям, где спрятал тело девочки, описал, как убивал ее. Моисеев хоть и признался в содеянном, но так и не смог объяснить мотивы. Единственное, что он рассказал следователю, это то, что совершил все, якобы, в состоянии аффекта. По его словам, с детства у него были проблемы с психикой из-за пережитого заболевания (пневмонии). Ему категорически противопоказан алкоголь. Но в день убийства, отметил Моисеев, он выпил бутылку пива. После чего, по его словам, разум у него затуманился. Мужчину отправили на психиатрическую экспертизу, которая не выявила никаких проблем. Моисеев оказался вменяем. Сразу после задержания Моисееву были предъявлены обвинения. На тот момент ему инкриминировали лишь убийство школьницы. После же в деле появились статьи о попытке изнасилования и насильственных действиях сексуального характера. Мужчину отправили в СИЗО, где он пробыл до приговора, и где будет ждать вступления приговора в силу. Сразу после того, как стало известно об убийстве школьницы губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнование ее родителям и поручил помочь им. Семье была оказана комплексная поддержка. Школьницу похоронили 13 июля в Симе. Проститься с ребенком пришел весь город. Организацию похорон взяло на себя градообразующее предприятие ПАО «Агрегат». Расследование дела в отношении Моисеева продолжалось около семи месяцев. Подробности, по всем правилам, следствие скрыло от общественности. Обвиняемый же все это время находился в СИЗО. Данная мера неоднократно продлевалась. Во второй декаде февраля текущего года материалы дела поступили в суд. В начале марта было проведено первое судебное заседание. Его, как и все последующие, провели в закрытом режиме. Спустя около месяца закончилась стадия судебного следствия, и участники перешли к прениям. Сторона обвинения запросила для Моисеева в качестве наказания пожизненное лишение свободы. Также прокурор попросил удовлетворить гражданский иск матери убитой девочки о возмещении морального вреда на сумму три миллиона рублей. Оглашение приговора Моисееву состоялось 18 апреля. На суде присутствовала мать убитой девочки и родители Моисеева. Его признали виновным по всем инкриминируемым преступлениям. По пп. «в», «д», «к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство) ему назначили наказание в виде 18 лет, по ч.3 ст. 30, п «б» ч.4 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование) — семь лет, по п «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) — 12 лет. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Моисееву назначили наказание в виде 23 лет лишения свободы. Первые пять из которых он проведет в тюрьме, оставшийся срок в колонии строгого режима. Также он должен выплатить семье убитой им девочки один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. После оглашения приговора мать Моисеева, да и сам осужденный заплакали. На вопросы журналистов родители мужчины ответить не смогли. «Очень тяжело», — лишь смогла выдавить из себя мать Моисеева. Суровый приговор Моисееву пока не вступил в законную силу. Он будет дожидаться окончательного решения в СИЗО. У сторон есть 15 суток для подачи апелляционной жалобы или представления. Если это сделано не будет — приговор вступит в законную силу, и Моисеев отправится в тюрьму. По словам прокурора Ивана Кравцова, решение об обжаловании они смогут принять лишь после изучения мотивировочной части решения суда.