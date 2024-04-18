В Челябинском областном суде закончился процесс по делу в отношении жителя Сима Дмитрия Моисеева, обвиняемого в попытке изнасилования, надругательстве и убийстве 11-летней школьницы. С чего начиналось и чем закончилось уголовное дело в материале URA.RU.
Пропажа школьницы
О пропаже школьницы стало известно вечером 9 июля прошлого года. Местные жители вместе с волонтерами вышли на ее поиски, в том числе и Моисеев, дочь которого дружила с потерянной. Тогда еще все верили, что девочку найдут живой и невредимой. Но ни в день пропажи, ни на следующий поиски не увенчались успехом. Спустя сутки к установлению местонахождения девочки подключились правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Первые зацепки в поисках
На третий день поисков волонтеры обнаружили рюкзак девочки у реки. Прорабатывалась версия, что она утонула. На место была вызвана водолазная команда. Но в момент подготовки водолазов город потрясла новость о том, что девочка убита, а подозреваемый уже задержан.
Как вышли на Моисеева
Подключившись к поискам, оперативники стали опрашивать местных жителей, просматривать камеры видеонаблюдения. По ним то и смогли определить, что в день исчезновения девочка контактировала с Моисеевым: села к нему в машину. Только этого хватило, чтобы сразу после задержания он признался в ее убийстве. Он показал правоохранителям, где спрятал тело девочки, описал, как убивал ее.
Попытка Моисеева прикинуться невменяемым
Моисеев хоть и признался в содеянном, но так и не смог объяснить мотивы. Единственное, что он рассказал следователю, это то, что совершил все, якобы, в состоянии аффекта. По его словам, с детства у него были проблемы с психикой из-за пережитого заболевания (пневмонии). Ему категорически противопоказан алкоголь. Но в день убийства, отметил Моисеев, он выпил бутылку пива. После чего, по его словам, разум у него затуманился. Мужчину отправили на психиатрическую экспертизу, которая не выявила никаких проблем. Моисеев оказался вменяем.
Предъявление обвинений и отправка в СИЗО
Сразу после задержания Моисееву были предъявлены обвинения. На тот момент ему инкриминировали лишь убийство школьницы. После же в деле появились статьи о попытке изнасилования и насильственных действиях сексуального характера. Мужчину отправили в СИЗО, где он пробыл до приговора, и где будет ждать вступления приговора в силу.
Реакция областных властей на убийство школьницы
Сразу после того, как стало известно об убийстве школьницы губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнование ее родителям и поручил помочь им. Семье была оказана комплексная поддержка.
Похороны убитой девочки
Школьницу похоронили 13 июля в Симе. Проститься с ребенком пришел весь город. Организацию похорон взяло на себя градообразующее предприятие ПАО «Агрегат».
Расследование уголовного дела
Расследование дела в отношении Моисеева продолжалось около семи месяцев. Подробности, по всем правилам, следствие скрыло от общественности. Обвиняемый же все это время находился в СИЗО. Данная мера неоднократно продлевалась.
Начало судебного процесса
Во второй декаде февраля текущего года материалы дела поступили в суд. В начале марта было проведено первое судебное заседание. Его, как и все последующие, провели в закрытом режиме. Спустя около месяца закончилась стадия судебного следствия, и участники перешли к прениям. Сторона обвинения запросила для Моисеева в качестве наказания пожизненное лишение свободы. Также прокурор попросил удовлетворить гражданский иск матери убитой девочки о возмещении морального вреда на сумму три миллиона рублей.
Приговор Моисееву
Оглашение приговора Моисееву состоялось 18 апреля. На суде присутствовала мать убитой девочки и родители Моисеева. Его признали виновным по всем инкриминируемым преступлениям. По пп. «в», «д», «к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство) ему назначили наказание в виде 18 лет, по ч.3 ст. 30, п «б» ч.4 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование) — семь лет, по п «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) — 12 лет.
По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Моисееву назначили наказание в виде 23 лет лишения свободы. Первые пять из которых он проведет в тюрьме, оставшийся срок в колонии строгого режима. Также он должен выплатить семье убитой им девочки один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. После оглашения приговора мать Моисеева, да и сам осужденный заплакали. На вопросы журналистов родители мужчины ответить не смогли. «Очень тяжело», — лишь смогла выдавить из себя мать Моисеева.
Будут ли стороны обжаловать решение суда
Суровый приговор Моисееву пока не вступил в законную силу. Он будет дожидаться окончательного решения в СИЗО. У сторон есть 15 суток для подачи апелляционной жалобы или представления. Если это сделано не будет — приговор вступит в законную силу, и Моисеев отправится в тюрьму. По словам прокурора Ивана Кравцова, решение об обжаловании они смогут принять лишь после изучения мотивировочной части решения суда.
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