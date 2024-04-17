17 апреля 2024

В МЧС раскрыли подробности смертельного пожара в ЯНАО

В результате пожара в Новом Уренгое погиб мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, гидрант, сотрудники мчс, пожарный рукав, пожарный
Было обнаружено задымление на кухне и возгорание мебели Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) в результате пожара в микрорайоне Советский, 8/4 погиб человек. Подробности о возгорании рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

«Пожарные прибыли на место происшествия через несколько минут после вызова. Обнаружили задымление и горение мебели на кухне на площади трех квадратных метров. В результате произошедшего погиб мужчина 1955 года рождения, обстоятельства гибели уточняются», — передают в окружной пожарно-спасательной службе.

Огнем повреждена закопчена квартира на площади 35 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее URA.RU сообщило о том, что в Новом Уренгое (ЯНАО) пожар унес жизнь одного человека. Сигнал о возгорании поступил в службу спасения в 10:18 часов.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) в результате пожара в микрорайоне Советский, 8/4 погиб человек. Подробности о возгорании рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. «Пожарные прибыли на место происшествия через несколько минут после вызова. Обнаружили задымление и горение мебели на кухне на площади трех квадратных метров. В результате произошедшего погиб мужчина 1955 года рождения, обстоятельства гибели уточняются», — передают в окружной пожарно-спасательной службе. Огнем повреждена закопчена квартира на площади 35 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Ранее URA.RU сообщило о том, что в Новом Уренгое (ЯНАО) пожар унес жизнь одного человека. Сигнал о возгорании поступил в службу спасения в 10:18 часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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