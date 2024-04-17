В Новом Уренгое в результате пожара погиб человек
В Новом Уренгое (ЯНАО) пожар унес жизнь одного человека. Информацию, со ссылкой на источники, разместили в социальных сетях.
«В результате пожара в девятиэтажном жилом доме в микрорайоне Советском погиб человек. Сигнал о возгорании поступил в службу спасения в 10:18 часов, и уже через 14 минут, в 10:32, пожар был ликвидирован», — сообщает telegram-канал «Сова сказала».
Факт гибели человека URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
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