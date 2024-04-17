17 апреля 2024

В Новом Уренгое в результате пожара погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения пожарных. Тюмень, пожарная машина, огонь
В Новом Уренгое в результате пожара погиб человек Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) пожар унес жизнь одного человека. Информацию, со ссылкой на источники, разместили в социальных сетях.

«В результате пожара в девятиэтажном жилом доме в микрорайоне Советском погиб человек. Сигнал о возгорании поступил в службу спасения в 10:18 часов, и уже через 14 минут, в 10:32, пожар был ликвидирован», — сообщает telegram-канал «Сова сказала».

Факт гибели человека URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) пожар унес жизнь одного человека. Информацию, со ссылкой на источники, разместили в социальных сетях. «В результате пожара в девятиэтажном жилом доме в микрорайоне Советском погиб человек. Сигнал о возгорании поступил в службу спасения в 10:18 часов, и уже через 14 минут, в 10:32, пожар был ликвидирован», — сообщает telegram-канал «Сова сказала». Факт гибели человека URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...