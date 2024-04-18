В Тюменской области житель затопленной деревни эвакуировался в вагончик в поле. Фото, видео

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Стройобъекты Курган, строительный вагончик
Мужчина взял с собой пчел и продукты (архивное фото) Фото:
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Житель затапливаемой деревни Большие Ярки (Казанский район Тюменской области) нестандартно эвакуировался: мужчина живет в вагончике посреди поля. Туда же он вывез своих пчел. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«Житель Больших Ярков взял необходимое, автомобиль и вагончик, и уехал жить в поле. Вместе с собой забрал пчел. Говорит, для жизни у него есть все необходимое. Единственное, что в деревне у него осталась домашняя птица. А дом вчера был затоплен по окна», — рассказала журналист.

В вагончике у мужчины есть запас продуктов. Он забрал из дома мясо и рыбу. Также он прихватил раскладушку и топливо.

Фото:

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Житель затапливаемой деревни Большие Ярки (Казанский район Тюменской области) нестандартно эвакуировался: мужчина живет в вагончике посреди поля. Туда же он вывез своих пчел. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Житель Больших Ярков взял необходимое, автомобиль и вагончик, и уехал жить в поле. Вместе с собой забрал пчел. Говорит, для жизни у него есть все необходимое. Единственное, что в деревне у него осталась домашняя птица. А дом вчера был затоплен по окна», — рассказала журналист. В вагончике у мужчины есть запас продуктов. Он забрал из дома мясо и рыбу. Также он прихватил раскладушку и топливо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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