Житель затапливаемой деревни Большие Ярки (Казанский район Тюменской области) нестандартно эвакуировался: мужчина живет в вагончике посреди поля. Туда же он вывез своих пчел. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«Житель Больших Ярков взял необходимое, автомобиль и вагончик, и уехал жить в поле. Вместе с собой забрал пчел. Говорит, для жизни у него есть все необходимое. Единственное, что в деревне у него осталась домашняя птица. А дом вчера был затоплен по окна», — рассказала журналист.
В вагончике у мужчины есть запас продуктов. Он забрал из дома мясо и рыбу. Также он прихватил раскладушку и топливо.
Фото: URA.RU
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Житель затапливаемой деревни Большие Ярки (Казанский район Тюменской области) нестандартно эвакуировался: мужчина живет в вагончике посреди поля. Туда же он вывез своих пчел. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Житель Больших Ярков взял необходимое, автомобиль и вагончик, и уехал жить в поле. Вместе с собой забрал пчел. Говорит, для жизни у него есть все необходимое. Единственное, что в деревне у него осталась домашняя птица. А дом вчера был затоплен по окна», — рассказала журналист. В вагончике у мужчины есть запас продуктов. Он забрал из дома мясо и рыбу. Также он прихватил раскладушку и топливо.