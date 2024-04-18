В Тюменской области житель затопленной деревни эвакуировался в вагончик в поле. Фото, видео

18 апреля 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

Мужчина взял с собой пчел и продукты (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Житель затапливаемой деревни Большие Ярки (Казанский район Тюменской области) нестандартно эвакуировался: мужчина живет в вагончике посреди поля. Туда же он вывез своих пчел. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Житель Больших Ярков взял необходимое, автомобиль и вагончик, и уехал жить в поле. Вместе с собой забрал пчел. Говорит, для жизни у него есть все необходимое. Единственное, что в деревне у него осталась домашняя птица. А дом вчера был затоплен по окна», — рассказала журналист. В вагончике у мужчины есть запас продуктов. Он забрал из дома мясо и рыбу. Также он прихватил раскладушку и топливо. Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель затапливаемой деревни Большие Ярки (Казанский район Тюменской области) нестандартно эвакуировался: мужчина живет в вагончике посреди поля. Туда же он вывез своих пчел. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Житель Больших Ярков взял необходимое, автомобиль и вагончик, и уехал жить в поле. Вместе с собой забрал пчел. Говорит, для жизни у него есть все необходимое. Единственное, что в деревне у него осталась домашняя птица. А дом вчера был затоплен по окна», — рассказала журналист. В вагончике у мужчины есть запас продуктов. Он забрал из дома мясо и рыбу. Также он прихватил раскладушку и топливо.