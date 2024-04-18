Курганская «большая вода» из Тобола не угрожает тюменским селам

Река Тобол, которая затопила Курганскую область, не поднимется до критических отметок в Тюменской области. Как сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, гидропосты региона фиксируют снижение уровня воды в Тоболе.
«Мы не ждем затопления из Кургана из-за разлива воды в реке Тобол. Первое село, которое встает на пути паводковых вод из соседней области — Упорово, там мы отмечаем снижение уровня воды на 1 см, ее отметка 448 см. Конечно, дамбы там укрепляются, проводятся все те же профилактические меры, что и в Казанском районе. В целом же, ситуация там совсем не критическая», — рассказа URA.RU директор департамента Андрей Михнович.
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Река Тобол, которая затопила Курганскую область, не поднимется до критических отметок в Тюменской области. Как сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, гидропосты региона фиксируют снижение уровня воды в Тоболе. «Мы не ждем затопления из Кургана из-за разлива воды в реке Тобол. Первое село, которое встает на пути паводковых вод из соседней области — Упорово, там мы отмечаем снижение уровня воды на 1 см, ее отметка 448 см. Конечно, дамбы там укрепляются, проводятся все те же профилактические меры, что и в Казанском районе. В целом же, ситуация там совсем не критическая», — рассказа URA.RU директор департамента Андрей Михнович. Силы спецслужб и волонтеров сейчас брошены на укрепление дамб в Ишимском районе. Ранее Ura.RU писало, что в затопляемом Казанском районе полиция работает круглосуточно и охраняет имущество эвакуированных.