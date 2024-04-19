Часть тюменских сел и деревень отрезаны паводком от большой земли

В Казанском районе Тюменской области деревни Песчаное и Малая Ченчерь, а также деревня Огнева оказались отрезаны паводком от большой земли. Власти района в соцсети сообщили, что решается вопрос о медобслуживании и продовольственном снабжении территорий.
«Отрезаны деревня Песчаное, деревня Малая Ченчерь и село Огнево. Решаются вопросы медицинского обслуживания территорий. Также определяют варианты доставки продуктов, а также проезда молоковозов через грунтовые дороги», — сообщают власти Казанского района в telegram-канале.
В настоящее время идет восстановление дороги между Копотилово и Афонькино и далее на Сладковский район. С сегодняшнего дня пострадавшие от паводка жители района начнут получать выплаты. Уровень воды на гидропосту в деревне Шагалово поднялся за сутки на 26 сантиметров, а в селе Казанское с 14.00 19 апреля уровень остался прежним.
Между селами Афонькино, Ильинка, Большими и Малыми Ярками в Тюменской области ранее запустили лодочную переправу. Лодки начали курсировать с 17 апреля и будут проплывать по необходимости. За актуальной информацией о паводке в Тюменской области следите в трансляции URA.RU.
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В Казанском районе Тюменской области деревни Песчаное и Малая Ченчерь, а также деревня Огнева оказались отрезаны паводком от большой земли. Власти района в соцсети сообщили, что решается вопрос о медобслуживании и продовольственном снабжении территорий. «Отрезаны деревня Песчаное, деревня Малая Ченчерь и село Огнево. Решаются вопросы медицинского обслуживания территорий. Также определяют варианты доставки продуктов, а также проезда молоковозов через грунтовые дороги», — сообщают власти Казанского района в telegram-канале. В настоящее время идет восстановление дороги между Копотилово и Афонькино и далее на Сладковский район. С сегодняшнего дня пострадавшие от паводка жители района начнут получать выплаты. Уровень воды на гидропосту в деревне Шагалово поднялся за сутки на 26 сантиметров, а в селе Казанское с 14.00 19 апреля уровень остался прежним. Между селами Афонькино, Ильинка, Большими и Малыми Ярками в Тюменской области ранее запустили лодочную переправу. Лодки начали курсировать с 17 апреля и будут проплывать по необходимости. За актуальной информацией о паводке в Тюменской области следите в трансляции URA.RU.